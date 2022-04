Los llamó “los 10 despreciables”, los “carniceros de Bucha”. El Ministerio de Defensa de Ucrania difundió este jueves en Twitter de 10 hombres que identificó como soldados rusos de la brigada 64 que habrían cometido “crímenes de guerra” en la localidad de Bucha, en Ucrania.

“Diez carniceros rusos de la brigada 64 han sido identificados y nombrados sospechosos de cometer la #MasacreDeBucha. Esta unidad había sido premiada por sus atrocidades, y volvió al campo de batalla. La justicia para los criminales de guerra es inevitable”, señaló el ministerio en su cuenta de Twitter.

Imágenes de decenas de cuerpos vestidos de civil en las calles, algunos de ellos con las manos atadas a la espalda y señales de ejecución aparecieron en Bucha y otras localidades alrededor de la capital ucraniana, e impactaron al mundo. En total, se localizaron más de 400 cuerpos mutilados, torturados y asesinados en la zona.



