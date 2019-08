Guardias que vigilaban a Jeffrey Epstein trabajaban horas extras, revela AP

Los guardias de la unidad en la que Jeffrey Epstein se encontraba detenido estaban trabajando turnos extremos de horas extras para compensar la falta de personal la noche en que el financista aparentemente se suicidó, informó el domingo a The Associated Press una persona con conocimiento de las operaciones de la prisión.

Uno de los guardias de la unidad llevaba cinco días en fila trabajando horas extras y otro de los custodios estaba en horas extras obligatorias, dijo a la AP la fuente al tanto de las operaciones del Centro Correccional Metropolitano.

Habló a condición de guardar el anonimato debido a que no contaba con autorización para declarar públicamente sobre las operaciones en el interior de la cárcel.

El personal de la prisión no cumplió con los protocolos antes de la muerte de Epstein, según un reporte del The New York Times, lo que agudiza las repercusiones de lo que llevó al aparente suicidio del reconocido financista con importantes conexiones políticas.

Los custodios debían revisar a Epstein dentro de su celda cada 30 minutos, pero eso no ocurrió la noche de su aparente suicidio, dijo un funcionario policial al periódico.

El funcionario habló con el Times a condición de guardar el anonimato. La AP no ha confirmado la información de forma independiente.

Una fuente policiaca dijo que Epstein estuvo solo en su celda el sábado en la noche después de que su compañero fue transferido. Un funcionario con conocimiento de la investigación dijo al periódico que se le informó al Departamento de Justicia que Epstein tendría un compañero de celda y que sería vigilado cada 30 minutos.

