Furor en Ucrania por la estampilla “profética” que “predijo” la destrucción del poderoso buque ruso Moskva

“Un barco de guerra siempre tiene una sola dirección”, Volodimir Zelensky escribió tres días atrás en su cuenta de Instagram al promocionar la estampilla que había lanzado al Servicio Postal como reconocimiento a los soldados de la isla de la Serpiente que habían resistido el ataque de los marinos rusos del Moskva, el mismo buque que se hundió esta semana luego de un ataque de las fuerzas ucranianas.

La estampilla muestra a un combatiente que realiza un gesto desafiante a un buque de la Marina rusa. Es una alusión a la actitud de los guardias costeros que insultaron a la tripulación del crucero insignia ruso, luego que les dieran un ultimátum en los primeros días del conflicto. El episodio se convirtió en todo un emblema de la guerra. Más aún, cuando en un principio se creía que habían muerto en el ataque, y luego se demostró lo contrario.



Ukrainian karma:

Feb. 24: The birth of the “russian warship, go f--k yourself” phrase

Apr. 13: President @ZelenskyyUa shows the new postage stamp featuring the phrase

Apr. 14: The warship Moskva addressed in the phrase sinks pic.twitter.com/JKJdYyzoeL

— Defence of Ukraine (@DefenceU) April 15, 2022