París.- Más de un millón de personas, entre ellas 80 mil en París, se manifestaron este jueves en Francia contra la reforma de las pensiones impulsada por el presidente centrista Emmanuel Macron, indicó el ministerio del Interior.

Las cifras del ministerio, 1.12 millones, superan el objetivo de un millón de participantes que se habían fijado los organizadores, aunque están por debajo de los 2 millones evaluados por el líder del sindicato CGT, Philippe Martinez.

“Emmanuel Macron quiere que muramos en el puesto”, asegura Hamoudi, un basurero de París, que gritó “¡No!” a trabajar más años, como desea el presidente francés.

“Nos levantamos muy temprano. Algunos de mis compañeros se levantan a las tres de la madrugada. Trabajar hasta los 64 años, francamente, es demasiado”, se quejó Hamoudi, de 43 años.

Los franceses desafiaron la fría y en ocasiones lluviosa jornada de invierno boreal en toda Francia para protestar en las calles, algunos por primera vez.

“Nunca me había manifestado porque no me había sentido realmente afectada. Y ahora, que tengo más de 40 años, lo siento realmente”, confiesa Aurélie David, una cuidadora de niños en Nantes (oeste), de 42 años.

Tendinitis, ciática, problemas de rótula, de rodillas –“porque estamos en cuclillas, en sillas pequeñas y siempre a la altura de los niños”-,... La lista de consecuencias de la penosidad de su trabajo es larga.

¿Qué se propone en la reforma?

La voluntad del gobierno de Macron de elevar la edad de jubilación de 62 a 64 años, adelantando a su vez a 2027 la exigencia de trabajar 43 años para cobrar una pensión completa, generó un rechazo generalizado.

Los trabajadores de mayor edad consideran que les penalizará o los abocará a más años de desempleo, los más jóvenes ven más lejano lograr un empleo, los obreros temen que su salud empeore laborando duramente más años...

Bertrand, un pensionista de 62 años, pasó dos en el paro antes de jubilarse. En 2021, un 56% de las personas activas entre 50 y 64 años trabajaba (un 35,5% entre 60 y 64), según datos oficiales.

Con esta reforma, “pasarán más tiempo en el paro. Con 58, 60 años, ya no nos quieren en las empresas. Prefieren a jóvenes en nuestro lugar”, subraya este extrabajador del sector aeronáutico.

“La jubilación antes que la artritis”, “Metro, trabajo, tumba”, “Perder la vida intentando ganársela”, fueron algunos de los lemas pintados en las pancartas que llevan los franceses.

