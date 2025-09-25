Más Información
Miami.- El derecho de portar armas abiertamente en público comenzó este jueves en Florida con el respaldo del gobernador, el republicano Ron DeSantis, quien aseguró que el "cielo no va a caerse" por la nueva regla, tras la orden de una Corte de Apelaciones.
La medida entró en vigor este jueves tras cumplirse el plazo de 15 días que fijó la Corte de Apelaciones del Primer Distrito de Florida, que declaró el 10 de septiembre inconstitucional la ley estatal que prohíbe portar armas de fuego abiertamente en público, lo que se conoce como "open carry" en Estados Unidos.
Aunque no se reformó la ley, ningún otro tribunal de apelaciones cuestionó el fallo, por lo que las autoridades estatales comenzarán a permitir que las personas exhiban sus pistolas en la calle, pese a las reservas de algunos senadores republicanos o la Asociación de Alguaciles de Florida.
Ante las críticas, el gobernador defendió este jueves en Miami la nueva medida, al argumentar que la prohibición de portar armas en público solo permanece en California, Illinois y Nueva York.
"Cuando dices que el cielo se va a caer si tienes porte abierto (de armas), bueno, puedo ver a más de 40 estados que la tienen, y no he visto el cielo caer", dijo en un evento en la Universidad Internacional de Florida (FIU).
DeSantis había pedido a inicios de mes una ley para cargar con las pistolas en público en Florida, donde más de un tercio de la población, el 35%, posee un arma, según el sitio especializado Ammo.
Pero esta iniciativa se había atascado en el Legislativo local porque el presidente del Senado floridano, el republicano Ben Albritton, se ha opuesto, al citar que la Asociación de Alguaciles de Florida se ha manifestado en contra.
La Oficina del Alguacil del Condado de Pinellas publicó en X que el porte abierto de armas seguirá prohibido en negocios privados que así lo pidan, como tiendas y restaurantes, además de aeropuertos, escuelas, bares, comercios de alcohol, cortes, instalaciones de la policía y otros edificios gubernamentales.
En este contexto, el gobernador aseveró que la regla "no hará una diferencia significativa en la cultura diaria de Florida".
"Somos ahora mucho más consistentes con la vasta mayoría de los estados, incluso estados azules (gobernados por demócratas), francamente. Vermont, por ejemplo, ha tenido este desde los 1770", manifestó.
