Finalista de Miss Inglaterra compite sin usar maquillaje; busca potenciar la belleza natural 

Melisa Raouf, estudiante de política de 20 años, de Battersea en Londres, llegó a la final de Miss Inglaterra; se convirtió en la primera concursante sin maquillaje en participar en el certamen de belleza en sus 94 años de historia.

“Significa mucho para mí, porque siento que muchas chicas de diferentes edades usan maquillaje porque se sienten presionadas para hacerlo”, dijo Melisa, quien impresionó a los jueces durante las semifinales, informó The Independent.

Competirá contra otras 40 mujeres en la final de Miss Inglaterra en octubre y planea ir "a cara descubierta" una vez más.

Busca "potenciar la belleza natural"

“Voy a la final con la cara descubierta. Me encantaría usar mi plataforma de Miss Inglaterra para potenciar la belleza natural y eliminar esta mentalidad tóxica”, dijo.

En mayo, Raouf publicó una selfie en Instagram de la ronda de "cara descubierta" de la competencia y escribió que estaba "abrazando las imperfecciones".

Angie Beasley, directora de Miss Inglaterra, le dijo a CNN en un comunicado el viernes: "Presentamos la ronda de Top Model Bare Face en 2019, ya que la mayoría de las concursantes enviaban imágenes muy editadas con mucho maquillaje y queríamos ver a la persona real detrás del maquillaje".

"Nuestros defectos nos hacen quienes somos"

Melisa agregó que “si uno es feliz en su propia piel no deberíamos obligarnos a taparnos la cara con maquillaje”. “Nuestros defectos nos hacen quienes somos y eso es lo que hace que cada individuo sea único. Creo que la gente debería amar y abrazar sus defectos e imperfecciones, porque sabemos que la verdadera belleza se encuentra en la simplicidad”, dijo.

Narró: "Cuando comencé a usar maquillaje a una edad temprana, nunca me sentí cómoda con mi propia piel. Nunca sentí que cumpliera con los estándares de belleza”.

Pero ahora se ha aceptado: "Esto es lo que soy, no tengo miedo de compartir quién soy. Quería mostrar quién es realmente Melisa”.

Agregó: “'Muchas chicas me han enviado mensajes diciéndome cómo las he hecho sentir más seguras de sí mismas. Dado que la salud mental es un tema tan importante, quiero que todas las chicas se sientan bien. Sólo quiero eliminar todos los estándares de belleza. Siento que todas las chicas son hermosas a su manera. Siento que lo he hecho por todas las chicas”.

