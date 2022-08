¿Feliz regreso a clases? En EU madre prepara a su hijo en caso de tiroteo y se vuelve viral

El regreso a clases es algo que emociona a los niños: verán nuevos compañeros o se reencontrarán con sus amigos, verán a sus maestros. Pero en Estados Unidos, para los padres de familia el ciclo escolar significa también otra cosa: la posibilidad de un tiroteo en la escuela de sus hijos.

Preocupada por ello, Cassie Walton, una mama de McAlester, Oklahoma, entrenó a su hijo sobre cómo reaccionar en caso de un tiroteo en su escuela, y subió el video a TikTok, donde se hizo viral.

Walton, de 22 años, tiene dos hijos. A uno de ellos, Weston, de cinco años, es al que entrenó, con la mochila antibalas que le compró.

“Si la maestra te dice: esto no es un simulacro. Todos a las orillas. Manténganse callados y quietos, ¿qué haces?”. El pequeño corre a una esquina, dice que se quedará quieto y se coloca la mochila antibalas para protegerse.

“Muéstrame cómo te pones la mochila”, le dice la madre. El pequeño coloca su cabeza y cuerpo detrás del artículo, protegiéndose.

“Buen trabajo, le dice Walton.

Luego, la madre entrena otra situación. “Qué haces si la policía está afuera del salón, pero el tirador está adentro, y la policía pregunta: ‘¿Hay alguien ahí?”.

Con inocencia, el niño responde: “Le digo: aquí estoy”. La madre, de inmediato, lo corrige: “Absolutamente no. No dices una palabra. Si el tirador está adentro, no dices nada”.

También lo prepara para escapar. “Si sales del edificio, ¿adónde vas?”, le pregunta. El niño le dice que afuera. La mama insiste: “¿Afuera adónde?” Y el niño dice: “A casa”.

Walton le explica que debe correr lo más lejos que pueda, y que ella lo encontrará. El video tiene más de 1.4 millones de reproducciones.

En declaraciones a CBS News, Walton dijo que ante los tiroteos que suelen ocurrir en Estados Unidos, consider importante dar a su hijo esa lección “por si acaso”. Está consciente de que en la escuela hacen simulacros, pero pensó que el niño se sentiría menos asustado si ella le explicaba qué hacer.

“Cuando estaba grabando el video, estaba conteniendo las lágrimas. Él es muy inteligente y asimiló toda la información muy bien, y no se asustó del simulacro, sabía que era una situación seria”, dijo Walton.

Contó que cuando empezó a hablar con su hijo de la posibilidad de que “los malos” entraran a la escuela, en su inocencia el niño le dijo que “le dare un golpe de karate si es necesario”. Tuvo que explicarle que no era tan sencillo y entonces su hijo entendió la gravedad del tema.

También dijo que decidió comprar la mochila antibalas, a un costo de 140 dólares, cuando otra madre habló del asunto en línea.

“Me gustaría que no fuera necesario, y me gustaría que pudiéramos llegar a una solución major”, dijo. Pero por ahora, no es así.

