Las autoridades federales de Estados Unidos desmantelaron una red de 13 sitios web presuntamente vinculados a agentes chinos que habrían sido utilizados para captar a empleados gubernamentales, militares y personas con acceso a información sensible o clasificada, informó el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

De acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, los dominios fueron incautados el pasado 10 de junio tras una investigación que reveló que, desde noviembre de 2023, los responsables crearon páginas que simulaban pertenecer a empresas internacionales de consultoría. A través de ellas publicaban ofertas laborales aparentemente legítimas para atraer a funcionarios en activo, exfuncionarios y exmilitares.

Las vacantes ofrecidas incluían cargos como analista senior o consultor en asuntos internacionales y prometían remuneraciones elevadas a cambio de reportes de investigación y asesorías para clientes cuya identidad no era revelada.

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Según los documentos reportados, los operadores empleaban diversas tácticas para ocultar su identidad y ganar credibilidad. Entre ellas figuraban el uso de nombres falsos o identidades robadas, fotografías generadas mediante inteligencia artificial, comunicaciones a través de aplicaciones cifradas y transferencias de dinero procedentes del extranjero. Además, presionaban a los reclutados para que proporcionaran información presentada como “exclusiva” o de carácter interno.

La investigación también sostiene que algunos pagos se realizaban mediante cuentas registradas a nombre de personas ficticias y que se recurrió al uso de criptomonedas para dificultar el rastreo del origen de los fondos.

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Las autoridades indicaron que las ofertas de empleo fueron difundidas en redes sociales y plataformas de contratación en línea, con especial interés en perfiles relacionados con temas estratégicos para el gobierno de la República Popular China.

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El FBI afirmó que la operación forma parte de sus esfuerzos de contrainteligencia frente a amenazas extranjeras. La agencia señaló que en los últimos dos años los arrestos vinculados a investigaciones de contrainteligencia aumentaron 53 %, mientras que las acusaciones relacionadas con delitos cibernéticos crecieron 158 %.

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El caso se conoce después de que Estados Unidos y sus aliados del grupo de inteligencia conocido como “Five Eyes” emitieran recientemente una advertencia conjunta sobre intentos de espionaje chino mediante plataformas profesionales y sitios de reclutamiento en internet. Entretanto, las personas señaladas en la investigación han rechazado cualquier vínculo con gobiernos extranjeros.

Today’s story behind the numbers: This #FBI shuts down 13 websites backed by suspected Chinese agents that hoped to acquire classified and sensitive information on our government.



The operatives used fake consulting company websites to advertise fraudulent consulting job… pic.twitter.com/7ocZoEHL66 — FBI (@FBI) June 20, 2026

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gs