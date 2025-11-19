Más Información

Miami.- La empresaria y exagente de de Estados Unidos, Summer Worden, se declaró culpable de mentir a las autoridades acerca del que podría haber sido el primer delito en el espacio, cuando acusó hace seis años a su expareja, una astronauta, de espiar sus movimientos bancarios desde la (EEI).

Worden, de 50 años y residente en , admitió la semana pasada que había mentido en su declaración y se enfrenta a una pena de hasta cinco años de prisión y a una multa máxima de 250 mil dólares, según informó en un comunicado la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Texas.

La mujer alegó en julio de 2019 que su excónyuge, la astronauta , había adivinado su contraseña y accedido a su cuenta bancaria en junio de ese año, cuando ambas estaban sumidas en un proceso de y McClain se encontraba en el laboratorio orbital.

De haber sido cierto, se habría tratado del primer crimen cometido desde el .

Anne McClain, la astronauta que fue acusada de cometer el primer delito en el espacio. Foto: AFP
La acusación de Worden desató una investigación de Comisión Federal de Comercio y del Inspector General de la que destapó que la demandante había concedido a McClain acceso a sus cuentas desde 2015, un año después de que se casasen.

La fiscalía acusó por primera vez a Worden de mentir en su relato en 2020, y McClain siempre insistió en que administraba las cuentas de su expareja con su conocimiento.

Worden recibirá la lectura de su sentencia el 12 de febrero de 2026 y permanecerá hasta entonces en .

