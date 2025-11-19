Miami.- La empresaria y exagente de Inteligencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Summer Worden, se declaró culpable de mentir a las autoridades acerca del que podría haber sido el primer delito en el espacio, cuando acusó hace seis años a su expareja, una astronauta, de espiar sus movimientos bancarios desde la Estación Espacial Internacional (EEI).

Worden, de 50 años y residente en Kansas, admitió la semana pasada que había mentido en su declaración y se enfrenta a una pena de hasta cinco años de prisión y a una multa máxima de 250 mil dólares, según informó en un comunicado la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Texas.

La mujer alegó en julio de 2019 que su excónyuge, la astronauta Anne McClain, había adivinado su contraseña y accedido a su cuenta bancaria en junio de ese año, cuando ambas estaban sumidas en un proceso de divorcio y McClain se encontraba en el laboratorio orbital.

De haber sido cierto, se habría tratado del primer crimen cometido desde el espacio.

Anne McClain, la astronauta que fue acusada de cometer el primer delito en el espacio. Foto: AFP

La acusación de Worden desató una investigación de Comisión Federal de Comercio y del Inspector General de la NASA que destapó que la demandante había concedido a McClain acceso a sus cuentas desde 2015, un año después de que se casasen.

La fiscalía acusó por primera vez a Worden de mentir en su relato en 2020, y McClain siempre insistió en que administraba las cuentas de su expareja con su conocimiento.

Worden recibirá la lectura de su sentencia el 12 de febrero de 2026 y permanecerá hasta entonces en libertad bajo fianza.

