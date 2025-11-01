NFL: Los Bills de Buffalo y los Kansas City Chiefs se ven las caras en un choque de poder

El juego estelar de este domingo, entre los Chiefs de Kansas City (5-3) y los Bills de Buffalo (5-2), puede ser considerado una final adelantada en la Conferencia Americana. Aunque otros equipos como Colts, Broncos o Patriots han levantado la mano para arrebatarles el protagonismo, los reflectores siguen enfocando a Patrick Mahomes y Josh Allen, quienes tendrán su décimo enfrentamiento en la NFL.

En esta rivalidad, los Chiefs han sido los que se han quedado con mejor sabor de boca en los más recientes años, ya que han ganado las cuatro veces que se han visto las caras en postemporada; sin embargo, los Bills han dominado el historial en campaña regular, con cuatro victorias consecutivas en los últimos cinco encuentros.

A este partido, los dirigidos por Andy Reid llegan en su mejor momento de la temporada. Después de un inicio de año atípico para esta dinastía, los Chiefs han anotado al menos 28 puntos en cada uno de sus más recientes cinco partidos, en gran parte gracias al regreso de Rashee Rice, algo que completa una ofensiva de miedo, con figuras como Travis Kelce, Xavier Worthy, Tyquan Thornton y Marquise Hollywood Brown.