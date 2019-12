Evo Morales promete regresar a Bolivia antes de la próxima Navidad

El derrocado líder boliviano Evo Morales dijo a Reuters que planea estar de regreso en su país de origen antes de la próxima Navidad, luego de exiliarse en la vecina Argentina tras una polémica elección.

En una entrevista en Buenos Aires, donde Morales encontró refugio después haberse declarado ganador de un cuarto mandato en los comicios de octubre, el icono socialista sudamericano dijo que está ayudando a su partido a prepararse para una próxima elección.

Miembros de su coalición del Movimiento por el Socialismo (MAS) se reunirán en Buenos Aires el domingo para comenzar a elegir a sus candidatos. Cuando se le preguntó acerca de sus propios planes y si volvería a Bolivia para el año próximo, Morales dijo que no había dudas al respecto.

“Por razones de seguridad no podría detallar todo el plan que tenemos para volver a Bolivia. Uno tiene que volver a su país, y no se puede entender; el gobierno de facto, no es de transición", señaló a Reuters.

"Si fuera de transición no empezaría a cambiar políticas económicas, programas sociales, solo garantiza (solo debería garantizar) elecciones", agregó.

¿Por qué Evo Morales dejó Bolivia?

El expresidente dijo que está seguro de que su coalición recuperaría la presidencia. La victoria de Morales en las elecciones de octubre fue anulada debido a las irregularidades detectadas por auditores internacionales.

El escándalo provocó disturbios que causaron decenas de muertos y obligó a Morales a renunciar y abandonar Bolivia a mediados de noviembre para recibir asilo en México, en lo que él consideró un golpe de Estado.

El líder indígena negó haber actuado mal y dijo que su único arrepentimiento fue no tener una inteligencia temprana sobre lo que él considera el golpe que lo derrocó.

“Lamento mucho que ni la inteligencia de la policía boliviana, ni de las fuerzas armadas nos advirtieron como se habían preparado para el golpe de Estado", explicó.

Los legisladores han designado un tribunal electoral que se espera que fije el 2 de enero nuevas elecciones dentro de los 120 días.

Mientras tanto, los fiscales emitieron una orden de arresto contra Morales por sedición, terrorismo y financiamiento del terrorismo, promovida por el gobierno de la presidenta interina Jeanine Añez, una exsenadora y opositora de Morales.

Evo Morales descartó postularse como candidato y nombró a Luis Arce Catacora, su exministro de economía, y a Andrónico Rodríguez, un jefe clave del sindicato de cocaleros, como posibles candidatos presidenciales del MAS.

