Estas son las nuevas recomendaciones para trabajadores en EU ante Covid-19

Washington.- Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) emitieron este miércoles nuevas directrices para empleados considerados esenciales durante la pandemia de Covid-19, como aquellos que trabajan en las industrias médica y de suministro de alimentos.

Las recomendaciones están enfocadas sobre cuándo esos trabajadores pueden regresar a laborar luego de haber estado expuestos al nuevo coronavirus.

Las nuevas directrices son:

-Revisar su temperatura antes de trabajar.

-Portar una mascarilla en todo momento.

-Practicar el distanciamiento social según lo permitan las obligaciones laborales.

-No quedarse en el trabajo si se enferma.

-No compartir auriculares u objetos utilizados cerca del rostro.

-No congregarse en la sala de descanso o en otros sitios concurridos.

Los CDC también emitieron recomendaciones para los empleadores de industrias esenciales:

-Revisar la temperatura de los empleados y evaluar los síntomas antes de que comiencen a trabajar.

-Aumentar la frecuencia de la limpieza de superficies que son tocadas comúnmente.

-Incrementar el intercambio de aire en el edificio.

-Enviar a los trabajadores enfermos a casa de inmediato.

-Probar el uso de mascarillas para asegurarse de que no interfieran con el flujo de trabajo.