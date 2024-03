Una joven española se volvió viral en TikTok al revelar que es alérgica al agua y cuando está en contacto con este líquido su piel se irrita.

A través de la plataforma, María Botella cuenta los cuidados que debe tener en su rutina diaria, pues cualquier gota de agua que impacte su piel, ya sea por la lluvia, sus propias lágrimas o su sudor, le causa irritación y picazón.

Sin embargo, María es un caso especial, pues a pesar de su alergia, ella decidió ser profesora de natación. La historia de la joven se volvió bastante viral y fue entrevistada por el programa ‘Y ahora Sonsoles’ donde reveló cómo se dio cuenta de su condición.

“A los 13 o 14 años empezó la alergia, se me ponía la piel roja cuando me bañaba en la playa, la piscina o en la ducha. A lo largo de los años ha ido incrementando. En la cara es donde peor me ha dado, llevo como tres o cuatro años con brotes, pero nunca me había dado un brote tan fuerte”, contó.

Sobre cómo le hace para dar clases de natación a pesar de su alergia, la joven explicó que se mete muy pocas veces al agua y que en realidad enseña a sus estudiantes desde afuera de la piscina, pues les dice que movimientos deben hacer y desde arriba los corrige.

"Me salió la opción de ser profesora de natación y la cogí. No llevo ni un año siendo profesora, pero por ahora es lo que me gusta (...) No pasa nada tener estas reacciones, a mí me dan igual, yo estoy disfrutando'', afirmó en el medio ya mencionado.

¿Cómo se baña?

En un video de TikTok reveló que ella se baña como lo hacen todas las personas, sin embargo, ella debe durar muy poco tiempo en la ducha y además se tiene que aplicar un jabón y una crema especial para calmar la picazón.

“Este jabón me alivia el picor, si se me pone rojo, pero al menos no me pica (...) Cuando salgó del baño y me secó, me tengo que poner una crema que es especial para piel atópica”, comentó.

Además, cuando tiene una irritación muy grande tiene que usar otra crema tópica para calmarla.

¿Qué es la alergia al agua?

De acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH), hay dos teorías sobre la caua de este tipo de alergia, conocida como urticaria acuagénica. Una es que la alergia se registra cuando "una sustancia disuelta en el agua entra en la piel y desencadena una respuesta inmune. En esta teoría, las ronchas no son causados por el agua, específicamente, sino más bien un alérgeno en el agua".

La segunda teoría alude a "una interacción entre el agua y una sustancia que se encuentra en o sobre la piel [que] genera un material tóxico, lo que resulta en la urticaria".

La mayoría los casos de urticaria acuagénica son esporádicos; esto es, ocurren sin que haya otros casos en la familia. Raramente, más de una persona en una familia es afectada con esta condición.

Marcus Maurer, fundador del Centro Europeo de Investigación de las Alergias (ECARF, por sus siglas en inglés), explicó que la alergia al agua es una enfermedad abrumadora que puede convertir en pesadilla el simple hecho de sudar o bañarse, y transformar la vida del paciente.

"Tengo pacientes que han tenido urticaria durante 40 años y todavía se levantan con ronchas y edemas (inflamaciones) cada día", dice Maurer. Los pacientes suelen desarrollar depresión y ansiedad, al estar siempre con la preocupación de que unas gotas de agua les provoquen ronchas.

Hasta ahora, a los pacientes con alergia al agua se les trata como a los que tiene otras alergias; es decir, con antihistamínicos.

