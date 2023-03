EN VIVO Tesla Investor Day 2023: Minuto a minuto del anuncio de Elon Musk sobre nueva planta en México

Tesla, fabricante de vehículos eléctricos propiedad de Elon Musk, lleva a cabo su Investor Day 2023 en Texas este miércoles, donde se prevé que muestres sus líneas de producción, planes de expansión a largo plazo y asignación de capitales.

Esto ocurre un día después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara que dicha empresa construirá una nueva planta en Nuevo León, lo cual ha generado expectativas sobre posibles detalles que pudieran revelarse durante el eveto.

Síguelo aquí minuto a minuto:

16:15 "Cuando creas un producto, no basta com pensar cómo hacerlo, sino que también debes pensar cómo hacerlo a gran escala", lo que ha llevado a Tesla a crear productos eficientes, pero también fáciles de construir.

16:12 Detalla el funcionamiento de los microporcesadores de Tesla, los cuales son centrales no sólo para sus autos, sino también para el almacenamiento de energía.

16:11 Presentan al ingeniero líder del desarrollo del sistema powertrain, quien afirma que los autos Tesla son conocidos por su rapidez, y esto se debe a su eficiencia.

16:07 A través de animaciones, muestran cómo manufacturan por separado las partes de sus automóviles, esto para ensamblarlos únicamente una vez. La optimización de procesos contribuye a acelerar la electrificación de los vehículos, explican.

15:04 Explican que el proceso de manufactura de autos más generalizado lo inventó Henry Ford hace un siglo, e involucra una complicada serie de procesos y movimientos, los cuales han buscado "repensar" al construir sus vehículos. Muestran cómo han optimizado sus líneas de montaje.

16:02 Señalan que este año se lanzará un nuevo vehículo, la camioneta Cybertruck.

15:59 Explican el proceso a través del cual se creó el modelo 3 de Tesla, el cual comenzó con el diseño, después intervino la ingeniería, y posteriormente la manufactura. Con el tiempo, consiguieron llevar a cabo los procesos simultáneamente y automatizar la manufactura.

15:56 Concluye la primera parte de la presentación. Suben al escenario dos diseñadores de vehículos Tesla.

15:54 Elon Musk explica que el litio se puede utilizar para electrificar el mundo, y afirma que es un elemento abundante, así como el níquel y el acero, todos necesarios para sus operaciones y para construir baterías. "La Tierra está hecha principalmente de acero, luego está el oxígeno, y después todo lo demás".

15:52 Los centros para la transición hacia una economía sustentable pueden establecerse en zonas desérticas, de modo que no afecten selvas, bosques y otros ecosistemas, y su impacto sería mínimo, explican.

15:48 Los autos Tesla serán 100% sustentables para el 2050; la expansión para llevar a cabo todos estos cambios es totalmente viable, afirma la compañía.

15:47 Las embarcaciones, así como los aviones, pueden operar a través de energía eléctrica, pero se requiere de un rediseño en éstos, ya que no sería eficiente solo introducir un sistema eléctrico en los vehículos que actualmente funcionan con combustible, detallan.

15:45 Explican un proceso de almacenamiento del calor, y también que el hidrógeno también pueede contribuir a eliminar el carbón.

15:43 "El modelo Tesla 3 es 4 veces más eficiente que un Toyota Corolla", afirma Tesla para ejempificar el mayor aprovechamiento de energía que tienen sus vehículos.

15:41 "Cada año, la presencia de la energía solar se incrementa en un 15 por ciento"; Musk explica que esta transformación está ocurriendo rápidamente.

15:39 Tesla no considera que falten recursos para la transición hacia una economía eléctrica. Detalla su ruta para eliminar los combustibles fósiles, desde la red de energía hasta los vehículos, aunque con la excepción de los cohetes espaciales.

15:35 Para esto se necesita una enorme cantidad de almacenamiento de energía a través de baterías; sin embargo, explica que la inversión necesaria no es tan grande en comparación con la economía global.

15:33 Ejemplifica con los automóviles de gasolina, en los que solo una tercera parte de la energía se convierte en movimiento, mientras que el resto se desperdicia. Debido a ello, dice, los vehículos eléctricos necesitarían un estimado de la mitad de energía que los de gasolina.

15:30 Elon Musk aparece finalmente a cuadro, para hablar sobre la importancia de adoptar la energía sustentable en la Tierra. Afirma que la mayoría de las personas no cree que haya un camino hacia una civilización sustentable, pero que él no está de acuerdo.

15:30 Explica que la presentación se dividirá en tres partes: los requisitos de la energía sustentable, la contribución de Tesla hacia esa necesidad global, y cómo esto afecta a la compañía.

15:28 Inicia el evento. El director de finanzas de Tesla da la bienvenida a sus inversores.

15:25 Suman 25 minutos de espera; ni Elon Musk ni otros representantes de Tesla han aparecido a cuadro.

15:15 Elon Musk tuitea que hay un retraso y que comienza en 5 minutos.



You’re not gonna believe this, but we’re running a little late!

Presentation starts in ~5 mins. https://t.co/Eck55BoLGj

— Elon Musk (@elonmusk) March 1, 2023