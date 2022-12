Twitter, de Elon Musk, suspende cuentas de periodistas de CNN, NYT y Washington Post

Twitter suspendió este jueves las cuentas de diversos periodistas que cubren la fuente tecnológica, sin una explicación aparente.

Las cuentas de Donie O’Sullivan, de CNN; Ryan Mac, de The New York Times y Drew Harwell, de The Washington Post, fueron suspendidas repentinamente. Lo mismo ocurrió con las cuentas de Matt Binder, de Mashable, y del periodista independiente Aaron Rupar.

En las cuentas suspendidas se colocó la siguiente leyenda: “Twitter suspende las cuentas que violan sus reglas”.

Muchos de los últimos tuits de los reporteros suspendidos hablaban sobre Musk y Twitter.

“Elon dice que es un defensor del libre discurso y está prohibiendo a periodistas por ejercer el libre discurso. Creo que eso pone en duda su compromiso”, dijo Harwell a CNN.

El miércoles, Twitter suspendió una cuenta que utilizaba datos de vuelos disponibles públicamente para seguir al jet privado de Musk, a pesar de la promesa del nuevo propietario de la plataforma de que la mantendría abierta debido a sus principios de libertad de expresión.

Algunas horas después, Musk reactivó la cuenta tras imponer una nueva condición a los usuarios de Twitter: ya no compartir la ubicación actual de nadie.

Pero no pasó mucho tiempo para que la cuenta fuera suspendida de nuevo. Musk adoptó la medida después de tuitear que un “acosador loco” había agredido un coche en el que viajaba su hijo en Los Ángeles.

También advirtió que podría emprender acciones judiciales contra Jack Sweeney, de 20 años, el estudiante universitario y programador que puso en marcha la cuenta de rastreo de vuelo @elonjet, y contra “organizaciones que han apoyado que se cause daño a mi familia”. Se desconoce qué acciones judiciales podría tomar contra Sweeney por una cuenta que difundía información pública sobre vuelos.

Algunas de las cuentas suspendidas este jueves justo se refirieron al caso de Sweeney o criticaron la forma como maneja la red social.

