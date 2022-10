Elon Musk enfurece a Ucrania con sus ideas para terminar la guerra

Nueva York. El multimillonario Elon Musk compartió este lunes en Twitter sus ideas sobre cómo poner fin a la guerra en Ucrania, una propuesta a la que no tardaron en reaccionar con indignación varios representantes ucranianos, incluido su presidente, Volodimir Zelensky.

Musk planteó a sus seguidores una encuesta sobre un posible acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia basado en cuatro principios:

-Repetir elecciones en las regiones anexionadas bajo la supervisión de la ONU. Rusia se va si esa es la voluntad del pueblo.

- Crimea formalmente es parte de Rusia, como lo ha sido desde 1783 (hasta el error de Nikita Kruschev).

- Abastecimiento de agua a Crimea asegurado.

- Ucrania permanece neutral.

Ukraine-Russia Peace:

- Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.

- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).

- Water supply to Crimea assured.

- Ukraine remains neutral.

— Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022