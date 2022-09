"Ella tenía 12 años, yo tenía 30", la declaración de Biden que causó confusión

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, estaba dando un discurso el viernes en la Asociación Nacional de Educación, el sindicato de maestros más grande del país, cuando aparentemente reconoció a una mujer entre la multitud e hizo una pausa en sus comentarios para señalarla.

“Ella tenía 12 años, yo tenía 30”, declaró Biden. "Tienes que saludarme”, dijo Biden. “Recorrimos un largo camino. Ella tenía 12 años, yo 30. Pero de todos modos, esta mujer me ayudó a hacer muchísimo”.

La audiencia de maestros y miembros del sindicato rió y vitoreó el comentario.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a la solicitud de aclaración del The New York Post sobre lo que quiso decir el presidente.

Varios internautas encontraron sus comentarios perturbadores. Mientras que algunos usuarios lo llamaron "espeluznante", otros simplemente se preguntaron a qué podría estar refiriéndose.

La presentadora de podcast conservadora Monica Crowley sugirió que la demencia era una posible causa del comentario fuera del guión. “A medida que avanza la demencia, los pacientes pierden más su filtro y tienden a dejar escapar la verdad”, dijo Crowley en un tuit.

El presidente Biden se ha enfrentado a críticas en el pasado por incomodar a varias mujeres y niñas a través del contacto físico no deseado, algo por lo que ofreció "una débil disculpa" en 2019, según INSIDER.

La mujer a la que se refirió el presidente Biden durante su discurso del viernes no ha sido identificada hasta el momento, dijo Local 12.

Hablando con el sindicato de maestros, Biden intentó culpar al apoyo republicano a la posesión de armas por distraer a los estudiantes del aprendizaje.

"La violencia armada está en la boleta”, dijo Biden en su discurso del viernes. “La idea de que comienzas la escuela este año y los niños en muchas partes del país están aprendiendo a agacharse y cubrirse... en lugar de hablar de lectura, escritura y aritmética es una circunstancia muy diferente y no está bien".

Biden también prometió vetar una prohibición republicana del aborto si llegaba a su escritorio.

Lee también: "Una guerra nuclear no puede ganarse", advierte Biden a Putin

Lee también: Biden dice ante la ONU que EU no busca una "Guerra Fría" con China

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.