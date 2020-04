El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, hizo oficial su apoyo para las elecciones presidenciales de noviembre a Joe Biden, quien fue su mano derecha durante su estadía en la Casa Blanca.

En un video, el primer presidente afroamericano de Estados Unidos destacó el trabajo del senador Bernie Sanders, quien en días pasados también reconoció al exvicepresidente.

"Tenemos que mirar al futuro. Bernie entiende eso, y Joe entiende eso", dijo en el video.

Mira aquí el video de Obama en inglés:



I’m proud to endorse my friend @JoeBiden for President of the United States. Let's go: https://t.co/maHVGRozkX

— Barack Obama (@BarackObama) April 14, 2020