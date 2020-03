El multimillonario Mike Bloomberg anunció que abandona su campaña por la candidatura demócrata a la Casa Blanca; informó que respaldará la candidatura demócrata de Joe Biden para las elecciones de Estados Unidos del próximo noviembre.

El exalcalde de Nueva York sufrió una derrota aplastante en las primarias del Supermartes luego de haber invertido más de 500 millones de dólares de su propia fortuna.

"Hace tres meses, ingresé a la carrera para derrotar a Donald Trump. Hoy me voy por la misma razón. Derrotar a Trump comienza uniéndose detrás del candidato con la mejor oportunidad para hacerlo. Está claro que es mi amigo y un gran estadounidense, Joe Biden", escribió en Twitter.

Three months ago, I entered the race to defeat Donald Trump. Today, I'm leaving for the same reason. Defeating Trump starts with uniting behind the candidate with the best shot to do it. It's clear that is my friend and a great American, @JoeBiden. pic.twitter.com/cNJDIQHS75

— Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) March 4, 2020