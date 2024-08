El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, llamó este sábado a eliminar los problemas con los países vecinos y el mundo para poder resolver la crisis económica en el país.

“Sigo creyendo que debemos mantener nuestra cohesión interna y eliminar nuestras diferencias internas y unirnos para eliminar nuestros problemas con nuestros vecinos y el mundo”, sostuvo el presidente reformista iraní en su primera entrevista televisiva tras la formación de su Gobierno.

En referencia a los problemas económicos del país, que registra una inflación de 35 % y está bajo sanciones de Estados Unidos, Pezeshkian dijo que una parte de la cuestión económica depende de asuntos internos y la otra parte de las relaciones exteriores.

Lee también Accidente de autobús en Mississippi, que iba a México, deja 7 muertos y decenas de heridos

“El comercio, la industria, los problemas monetarios y financieros, y el tipo de conflicto y seguridad económica e inversión, dependen de nuestras relaciones exteriores”, enfatizó Pezeshkian, quien ha abogado en reiteradas ocasiones por interactuar con los países occidentales para resolver las diferencias, especialmente en torno al acuerdo nuclear de 2015, el cual EE.UU. abandonó en 2018 y reimpuso sanciones contra Irán.

Desde el fracaso del pacto nuclear, Teherán ha dejado de cumplir con los límites que imponía el pacto nuclear a su programa nuclear, llegando a enriquecer uranio hasta un 60 %, acercándose al 90 % necesario para la fabricación de armas.

Sin embargo, el líder supremo de Irán, Ali Jameneí, abrió el martes las puertas a la reanudación de las negociaciones con el “enemigo”, en referencia a EE.UU., durante su primera reunión con el gobierno de Pezeshkian.

Lee también Rebeldes hutíes lanzan 2 misiles contra barco carguero mientras arde buque cisterna en el mar Rojo

“Es posible interactuar con el enemigo en determinadas situaciones. No hay ningún daño en esto, pero no pongan sus esperanzas en ellos, no confíen en el enemigo”, aseveró Jameneí.

Sus comentarios se asemejan a los que se hicieron durante las negociaciones que resultaron en la firma del acuerdo nuclear en 2015 entre Irán y las potencias mundiales, que redujo considerablemente el programa nuclear de Teherán a cambio del levantamiento de sanciones económicas.

La elección de Abás Araqchí como ministro de Exteriores de Irán, y de Mohamad Yavad Zarif como vicepresidente en asuntos estratégicos, ha aumentado las esperanzas por retomar las negociaciones para revivir el pacto, ya que los dos diplomáticos desempeñaron el papel de negociadores nucleares de Teherán entre 2013 y

Desde 2021, Irán y EE.UU. han mantenido varias rondas de negociaciones indirectas, con Omán y Catar como intermediarios, las cuales han terminado estancadas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/apr