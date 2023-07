Leslie Van Houten lleva 53 años en prisión. La discípula del siniestro Charles Manson cumple una condena cadena perpetua por dos asesinatos, pero podría estar próxima a dejar la cárcel. ¿La razón? El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció el viernes que no vetará el fallo de una corte de apelaciones que en mayo ordenó que se le pusiera en libertad condicional.

Según un comunicado, la oficina del gobernador Newsom dijo que era poco probable que el tribunal supremo estatal considerara otra apelación a un fallo de un tribunal inferior que dictaminó que Van Houten debería ser liberada. El gobernador se siente decepcionado por tal decisión, pero no insistirá en una nueva apelación, indicó la nota.

"Más de 50 años después de que el culto a Manson cometiera estos brutales asesinatos, las familias de las víctimas aún sienten el impacto”, dijo el comunicado.

Desde el 2016, la justicia ha recomendado cinco veces que a Leslie Van Houten, quien está próxima a cumplir 74 años, se le otorgue la libertad condicional, pero el gobernador Newsom y su predecesor, Jerry Brown, las han rechazado y han impuesto su poder de veto.

El fallo del pasado mes de mayo dejó sin efecto el último veto de Newsom, ocurrido en el 2022. En sus vetos, Newsom dijo que Van Houten aún representaba un peligro para la sociedad estadounidense.

En este punto, dos de los tres jueces de la corte de apelaciones que dispusieron en mayo su puesta en libertad discreparon con el gobernador.

“Van Houten ha mostrado extraordinarios esfuerzos de rehabilitación, perspicacia, remordimiento, planes realistas de libertad condicional, apoyo de la familia y amigos, informes institucionales favorables”, escribió la jueza Helen I. Bendix en su decisión.

Tras conocerse que California no vetará la puesta en libertad de la condenada, Nancy Tetreault, la abogada de Van Houten, dijo a CNN que ella y su equipo están “encantados” con el anuncio.

“Simplemente está agradecida de que su rehabilitación, su arduo trabajo para reformar su forma de pensar, comprender los factores causales que la llevaron a ser influenciada por Manson... Está agradecida de que la corte de apelaciones reconozca eso”, manifestó Tetreault.

Después de ser puesta en libertad, Van Houten pasará aproximadamente un año en una casa de transición, aprendiendo habilidades básicas para la vida, como ir al supermercado y obtener una tarjeta de débito, sostuvo Tetreault.

“Ha estado en prisión durante 53 años. ... Necesita aprender a usar un cajero automático, y sobre todo un teléfono celular, y mucho más una computadora”, explicó la abogada.

Por su parte, la familia de los esposos Leno y Rosemary LaBianca, en cuyo asesinato participó Van Houten, rechazó que esta sea liberada. “Mi familia y yo estamos desconsolados porque una vez más recordamos todos los años que no hemos tenido a mi padre y mi madrastra con nosotros”, dijo Cory LaBianca, la hija de Leno LaBianca, a la agencia The Associated Press en una entrevista telefónica el viernes.

“Mis hijos y mis nietos nunca tuvieron la oportunidad de conocerlos, lo que ha sido un gran vacío para mi familia”, sostuvo Cory La Bianca, que tiene 75 años.

¿Quién es Leslie Van Houten?

Leslie Van Houten nació en Los Ángeles, California, el 23 de agosto de 1949 y creció en el seno de una familia de clase media.

Sus padres se divorciaron cuando ella tenía 14 años.

El divorcio marcó su vida. Pasó de ser una joven sociable y atlética a tener un comportamiento errático.

A los 14 años empezó una relación con un hombre mayor. Quedó embarazada y su madre la forzó a someterse a un aborto ilegal. El feto fue enterrado en el patio trasero de su casa.

Durante su adolescencia también empezó a consumir LSD y hachís.

En un momento de esta etapa de su vida se interesó por el yoga. Además, durante un año estudió para secretaria. Pero tras terminar su relación con su novio se hizo hippie y se fue a vivir en una comuna.

Cuando tenía 19 conoció a Charles Manson y se unió al culto que llegó a llamarse la Familia Manson. Lo conoció a través de Bobby Beausoleil y Catherine “Gypsy” Share, con quienes Leslie había empezado a viajar.

De acuerdo con el medio británico BBC, Share le habló de un hombre llamado Charles Manson a quien describió como un ser parecido a Cristo con respuestas para todas sus preguntas.

¿Cuál fue el crimen que cometió Van Houten?

Meses después de conocer a Manson, Van Houten y sus amigos se fueron a vivir con él en el rancho Spahn, ubicado a las afueras del condado de Los Ángeles.

Manson imaginaba una guerra racial y tenía un extraño plan para incitarla, empezando con los asesinatos de la actriz Sharon Tate (esposa del director de cine Roman Polanski que estaba embarazada de ocho meses) y de otras cuatro personas en Bel Air. El múltiple crimen lo cometieron el 9 de agosto de 1969. Leslie Van Houten no participó.

Las otras víctimas fueron un estilista famoso llamado Jay Sebring, el escritor Wojciech Frykowski, su novia Abigail Folger y Steven Parent. Este último había ido a visitar a su amigo William Garretson, el guardián de la finca de Sharon Tate, que sobrevivió a la masacre.

Esa misma noche, Van Houten sí asesinó al matrimonio formado por Leno y Rosemary LaBianca. Las víctimas habían sido escogidas al azar. Van Houten perpetró el crimen junto a Charles “Tex” Watson y Patricia Krenwinkel.

Primero Van Houten fue testigo de cómo Watson mató a Leno LaBianca y posteriormente ella fue responsable de infligir 16 de las más de 40 puñaladas a Rosemary.

Tras el crimen, Van Houten y los otros seguidores de Manson mancharon las paredes con la sangre de las víctimas.

Van Houten luego contó cómo sujetó a Rosemary LaBianca con una funda de almohada sobre su cabeza mientras otros la apuñalaban, antes de que ella también apuñalara a la mujer. Aunque Manson ordenó los asesinatos, no mató a nadie.

A finales de 1969, todos los miembros de la familia Manson estaban arrestados e imputados por los crímenes. En el juicio en su contra, Leslie Van Houten admitió haber participado en el crimen de los esposos LaBianca.

En 1971 fue sentenciada a muerte, pena que fue posteriormente conmutada a cadena perpetua, pues California abolió la pena capital. Charles Manson murió en prisión el 19 de noviembre de 2017 a los 83 años. Estaba condenado a cadena perpetua.

