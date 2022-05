El presidente estadounidense, Joe Biden, habló este jueves con algunos de los principales fabricantes nacionales de leche en polvo para bebés, en medio de la escasez sin precedentes de este producto en el país.

Biden conversó con los directores ejecutivos de las empresas Mead Johnson y Gerber, que producen fórmula para lactantes, y con las cadenas minoristas Walmart y Target, informó la Casa Blanca. El objetivo es ver de qué manera pueden aumentar su producción y cómo puede ayudar el gobierno.

La pandemia de coronavirus provocó amplios problemas en la cadena de suministro, que también impactaron a la industria de las fórmulas de leche en polvo para bebés. El problema se agravó con la escasez de mano de obra y la dificultad para conseguir materias primas.

Para complicar todavía más la situación, la Administración de Fármacos y Alimentos (FDA) ordenó retirar del mercado Similac PM 60-40, Similac, Alimentum y EleCare, todas elaboradas por una fábrica en Michigan, después de que cuatro bebes fueran hospitalizados con una infección bacteriana y al menos dos murieran. Tres de los bebés tenían la bacteria Cronobacter Sakazakiimuno, mientras que el cuarto tenía salmonella.

Las leches en mal estado fueron distribuidas a lo largo de Estados Unidos y en Israel.



La FDA aseguró que se trabaja con Abbott Nutrition para que reinicie lo antes posible la producción en su planta de Sturgis, Michigan. También se ha reunido con otros fabricantes para que aumenten la capacidad de producción. Abbott dijo que ha aumentado su producción en otras plantas.

Sin embargo, los fabricantes no pueden aumentar rápidamente la producción porque sus operaciones están orientadas a un nivel constante de demanda de los consumidores. Así lo explicó a The New York Times Rudi Leuschner, profesor asociado de gestión de la cadena de suministro en la Escuela de Negocios de Rutgers.



Piden a industrias aumentar la producción

“Algunas industrias son muy buenas para aumentar y reducir la producción”, insistió el Dr. Leuschner. “Si accionas un interruptor, pueden producir 10 veces más. Los preparados para bebés no son ese tipo de producto”.

Una investigación de Datasembly descubrió que la tasa nacional de falta de existencias de preparados para bebés alcanzó 43% en la semana que terminó el domingo, 10% más que la media del mes pasado.

Ante la escasez, los comercios están limitando las cantidades que los clientes pueden adquirir, y los doctores y trabajadores de salud han instado a los padres de familia a ponerse en contacto con bancos de alimentos y consultorios médicos, además de emitir advertencias sobre no diluir la fórmula para que dure más, ni usar recetas de internet para elaborar fórmulas caseras.

La escasez está afectando en particular a las familias de menos recursos. San Antonio, Texas, es la ciudad con la tasa de escasez más alta de fórmula: 56% de los suministros normales estaban fuera de stock hasta el martes, según Datasembly.

Muchos se han volcado a las redes sociales para averiguar dónde conseguir fórmula. En algunos locales donde aún hay existencia, los precios se han disparado.

El gobierno de Biden advirtió que estará vigilante ante la manipulación de precios y dijo que está trabajando con aliados comerciales en México, Chile, Irlanda y Holanda respecto a las importaciones, aunque 98% de la fórmula láctea se produce en el país. * Con información de AP

vare/acmr