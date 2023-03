Tras críticas de EU sobre Plan B electoral, Ebrard demanda "respeto a soberanía y procesos legislativos de México”

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, exigió hoy a Estados Unidos “respeto a los procesos legislativos” y “a la soberanía” de México, en medio de los desencuentros tras las protestas del domingo en favor del Instituto Nacional Electoral (INE).

Ebrard se reunió este jueves con su par estadounidense, Antony Blinken, en el marco de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G20, que se realiza en Nueva Delhi.

“Con Antony Blinken, México siempre ha sido respetuoso de los procesos legislativos en Estados unidos y demanda el mismo respeto para con los nuestros”, tuiteó el canciller mexicano.

Añadió que “Es un asunto esencial el respeto mutuo a nuestras soberanías”. Según dijo, abordó también con Blinken “la lucha contra el fentanilo y otros temas”.



Blinken fue el primero en abordar su encuentro con Ebrard. En la misma red social, dijo haber debatido con el mexicano “sobre los progresos realizados en la consecución de los objetivos de nuestro Diálogo Económico de Alto Nivel, la cooperación en la lucha contra el fentanilo”.

Subrayó que habló con el mexicano sobre “la importancia de las instituciones para una democracia fuerte y la posibilidad de poner en marcha una línea de trabajo del G20 contra los estupefacientes”.



At the #G20 Foreign Ministers' meeting, @M_Ebrard and I discussed progress toward our High-Level Economic Dialogue deliverables, cooperation on combatting fentanyl, the importance of institutions to a strong democracy and the potential to launch a G20 counternarcotics workstream. pic.twitter.com/N4rHfXvGYu

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 2, 2023