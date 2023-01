Dueño de restaurante mexicano en EU amenaza a vendedora de tamales

Liliana, una mujer que se dedica a vender tamales en la ciudad de Pomona, en el este de Los Ángeles, es víctima del acoso y las amenazas del dueño de un restaurante mexicano, según denunció en redes sociales.

Liliana contó a Alex Enamorado, un activista que lleva un registro de los vendedores callejeros y los defiende, que el dueño del restaurante Los Cocineros “tiene casi un mes de estarme acosando, de estarme diciendo que me vaya”.

Sin embargo, hace poco, el hombre se le acercó “y me dijo que me regresara a mi rancho, que fuera a vender allá, que me iba a echar a migración”. Además, el hombre la había amenazado con enviar “a gente que me golpeara”, porque “ya estaba cansado de tanto inmigrante que entraba aquí [a Estados Unidos]”.