Isaac del Toro tras ganar la etapa 6 de la Tirreno-Adriático: "Quiero terminar mi trabajo"

El mexicano Isaac Del Toro, líder de la Tirreno Adriático a falta de una jornada, celebró su victoria en la sexta etapa, la reina de la 'Carrera de los dos mares', y aseguró que está "muy orgulloso", aunque concentrado aún en terminar "el trabajo" el último día.

"Hemos estado todos muy cerca hoy, pero ha sido muy bonito. Estoy muy contento aunque tengo también tengo sentimientos encontrados, es un poco extraño. Se la dedico a mis compañeros y a todo el equipo. Han hecho todo el trabajo y estoy muy orgulloso de estar aquí", declaró tras su victoria.

Del Toro, salvo sorpresa mayúscula en la última etapa, sin apenas dificultad, se convertirá en el primer mexicano en levantar el 'Tridente' de campeón de la Tirreno Adriático.

Lee también Isaac del Toro remontó para ganar la etapa 6 y ser líder de la Tirreno-Adriático

Para ganar la etapa de este sábado tuvo que vencer al italiano Giulio Pellizzari (BORA), que probó con un ataque en los últimos metros, y al estadounidense Matteo Jorgenson (Visma), sus dos grandes rivales esta semana.

"No estaba seguro de poder hacerlo, ha sido muy duro. Sabía que Pellizzari era muy duro. No quería dejarle irse mucho así que intenté tenerle cerca, pero ha sido muy duro", dijo.

Y aclaró que sigue concentrado para poder terminar el trabajo en la última jornada.

"Los últimos años ha sido así, con una etapa final para velocistas. Veremos cómo va. Quiero terminar mi trabajo", sentenció.

Lee también Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos de la Jornada 11 HOY sábado 14 de marzo