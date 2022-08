Donald Trump se burla otra vez del Gobierno de México

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a burlarse del Gobierno de México este sábado sobre temas de políticas migratorias.

Trump se refirió al secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard por aceptar desplegar 28 mil soldados mexicanos contra los migrantes y por aceptar Quédate en México.

Recordó que le dijo que "sería un honor darle 28 mil soldados. Sería un honor aceptar miles de personas".

Trump estuvo en un mitin en Waukesha, Wisconsin, donde también volvió a decir: "Me cae bien el presidente (López Obrador), es un socialista, pero está bien. Eso no lo convierte en una mala persona, pero en este país (EU) sí tenemos unas personas verdaderamente malas" dijo.

Lee también: Donald Trump es la mayor amenaza para Estados Unidos, dice exvicepresidente Dick Cheney

President Trump: "We have to throw off the shackles of Globalism and reassert two very important words, you know what the words are: America First." pic.twitter.com/z8hwddNpF9

— The Columbia Bugle (@ColumbiaBugle) August 6, 2022