La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, convocará elecciones legislativas para el 24 de marzo, anunció en el Parlamento, tras meses de tensiones con Estados Unidos por la soberanía de Groenlandia.

"He recomendado a Su Majestad el Rey convocar elecciones al Folketing", el Parlamento danés, declaró la primer ministra, quien también presentó las grandes líneas generales de su programa electoral.

Bajo el sistema danés, Frederiksen tenía que convocar elecciones antes del 31 de octubre, cuatro años después de los últimos comicios.

Mette Frederiksen, Primera Ministra de Dinamarca. Foto: Nicolas Tucat / AFP

La primera ministra quiere seguir reforzando la seguridad europea ayudando a Ucrania frente a Rusia pero también "contra las amenazas que vienen del oeste y contra el riesgo de terrorismo que viene del sur", afirmó.

En los últimos meses la política en Dinamarca ha estado marcada por las amenazas de Trump de tomar el control de la isla ártica de Groenlandia, de soberanía danesa, que Washington considera vital para su seguridad.

Tras haber dado a entender que podría usar la fuerza, Trump anunció finalmente en enero haber alcanzado un "marco de acuerdo" con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, cuyos detalles no se conocen.

