Detienen a Andrew Abdulah, hombre acusado de asesinar a un mexicano en metro de NY

Nueva York.- La Policía de Nueva York confirmó este martes la detención del sospechoso de asesinar de un disparo a un hombre de 48 años el pasado domingo en un vagón del metro de la ciudad.

En un breve mensaje en su cuenta oficial en Twitter, la Policía detalló de que el sospechoso, identificado como Andrew Abdulah, de 25 años, está bajo custodia policial.

Anteriormente, varios medios locales habían informado de su detención y posteriormente precisaron que un clérigo estaba todavía negociando la rendición del sospechoso, que entró en la comisaría esposado y custodiado por dos agentes.

La Policía difundió recientemente una fotografía del sospechoso en las redes sociales y solicitó la colaboración ciudadana para su detención.



Do you know where Andrew Abdullah is? He's wanted for shooting a fellow New Yorker in the chest on Sunday, May 22nd, causing the victim's death, while on a "Q" train in Manhattan.

If you have ANY information on Andrew, contact @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/NAKrsRHDMM

— NYPD NEWS (@NYPDnews) May 24, 2022