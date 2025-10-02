Más Información

Marcha del 2 de octubre 2025: sigue aquí el En Vivo de la movilización en Ciudad de México

Fitch Ratings sube calificaciones de Pemex y la coloca con perspectiva estable

Trump notifica al Congreso que EU estaba en “conflicto armado” con ciertos cárteles, reporta The New York Times

FIFA presenta a Trionda, el balón para la Copa del Mundo 2026

La NFL volverá a México en 2026, así lo dio a conocer el comisionado Roger Goodell

SRE: Mexicanos detenidos por Israel rumbo Gaza serán transferidos al centro de detención de Ketziot; revisan pronto regreso a México

Iglesia exige “fin del genocidio en Gaza”; pide regreso seguro de mexicanos interceptados por fuerzas israelís

Jesús Ernesto, hijo menor de AMLO, participa en parlamento juvenil en el Senado; evento fue promovido por Morena

Códigos QR vs huachicol fiscal; así vigilarán pipas y tanques en transportes de combustibles

¿Adiós Gas Bienestar?; Pemex evalúa si continúa o no, señala Sheinbaum

Explota pipa con diésel en Los Mochis, Sinaloa; el conductor murió calcinado

Medidas para regular circulación de transporte de sustancias peligrosas en CDMX entrarán en vigor la próxima semana, adelanta Brugada

Las autoridades federales estadounidenses se niegan a liberar a un inmigrante mexicano detenido en con un caso de deportación pendiente, a pesar de que padece un cuadro de leucemia que pone en peligro su vida y al hecho de que ha recibido atención médica inconsistente desde su arresto en agosto, afirmó su abogado el jueves.

La (ACLU por sus iniciales en inglés) de Michigan busca una audiencia de fianza para José Contreras Cervantes, la cual podría permitirle regresar con su familia y sus médicos en el área de Detroit mientras su caso avanza en un tribunal de inmigración. Actualmente se encuentra en un centro de detención a unas tres horas de distancia.

Contreras Cervantes, de 33 años y padre de tres hijos, ha estado viviendo en desde hace unos 20 años, pero no legalmente. Fue arrestado durante una parada de tráfico el 5 de agosto en el condado de Macomb, cerca de Detroit. No tenía antecedentes penales más allá de infracciones menores de tránsito, aseguró la abogada de la ACLU, Miriam Aukerman.

Contreras Cervantes fue diagnosticado el año pasado con leucemia mieloide crónica, un cáncer de médula ósea que pone en riesgo su vida, dijo su esposa, Lupita Contreras.

"El médico dijo que tiene de cuatro a seis años de vida", aseguró su esposa.

En una vista aérea desde un helicóptero, se observa a detenidos en el Centro de Detención Krome, administrado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), el 4 de julio de 2025 en Miami, Florida. Foto: AFP/Archivo
Su detención es una consecuencia de las políticas del gobierno federal de negar audiencias de fianza a los inmigrantes que ingresaron al país de forma ilegal, incluso si no tienen antecedentes penales. La medida es un cambio drástico a las prácticas anteriores y ha sido impugnada con éxito, incluso esta misma semana en el estado de Washington.

“No encerramos a las personas y tiramos la llave”, señaló Aukerman. “Los jueces deciden quién debe estar tras las rejas. Eso aplica para ciudadanos y extranjeros. ... Los casos de inmigración pueden tardar meses o incluso años".

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus iniciales en inglés) no comentó de momento sobre el caso.

Contreras Cervantes fue trasladado de Michigan a Ohio y luego de regreso a Michigan y no recibió medicamentos durante 22 días, afirmó su esposa.

Actualmente recibe medicamentos sustitutos en el Centro de Procesamiento North Lake -una instalación de detención operada de manera privada en Baldwin, Michigan- y no el medicamento específico que fue recomendado por sus médicos, señaló Aukerman.

La ACLU presentó el lunes una moción ante un tribunal federal en Detroit, en la que solicita a un juez que ordene audiencias de fianza para Contreras Cervantes y otras siete personas que están bajo custodia.

“Lo que el gobierno (del presidente Donald) está haciendo es tratar de aplastar el espíritu de las personas, hacer que se rindan” y acepten la deportación, comentó Aukerman. “Nosotros decimos que no. Tienen derecho al debido proceso".

