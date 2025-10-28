Más Información

Un vuelo entre Chicago, Estados Unidos, y Fráncfort, , tuvo que ser desviado a Boston después de que un hombre apuñalara a dos menores de edad con un tenedor mientras se encontraba a bordo del este pasado sábado.

Según informó este martes la , el varón encara una pena de hasta 10 años de prisión y una multa de hasta 250 mil dólares.

Praneeth Kumar Usiripalli, de 28 años, comparecerá ante un tribunal federal de Boston, en el estado de Massachusetts, acusado de "agresión con arma peligrosa con intención de causar daño físico mientras se viaja en una aeronave".

Lee también

Mientras se encontraba a bordo del vuelo 431 de Lufthansa, Usiripalli presuntamente apuñaló a un pasajero de 17 años en el hombro con un tenedor metálico y a un segundo pasajero de la misma edad en la parte posterior de la cabeza.

De acuerdo a los documentos compartidos por la Fiscalía, los hechos se produjeron después de que se repartiera la comida a la tripulación.

Un vuelo entre Chicago y Fráncfort (Alemania) tuvo que ser desviado a Boston después de que un hombre apuñalara a dos menores de edad. Foto: archivo
Un vuelo entre Chicago y Fráncfort (Alemania) tuvo que ser desviado a Boston después de que un hombre apuñalara a dos menores de edad. Foto: archivo

"Cuando los miembros de la tripulación intentaron reducir a Usiripalli, este supuestamente levantó la mano, formó una pistola con los dedos, se la puso en la boca y apretó el gatillo imaginario.

Lee también

"Inmediatamente después, Usiripalli supuestamente se volvió hacia una pasajera que se encontraba a su izquierda y la abofeteó con la mano. Usiripalli también supuestamente intentó abofetear a un miembro de la tripulación", explicó la Fiscalía.

Como resultado de estos hechos, el vuelo fue desviado al Aeropuerto Internacional Logan de Boston, donde el acusado fue detenido.

Usiripalli es un ciudadano indio de "no tiene estatus legal en Estados Unidos" pero que entró al país con un visado de estudiante y se matriculó en un programa de estudios bíblicos.

