Roma. El diseñador italiano Giorgio Armani, fallecido el pasado jueves con 91 años, fue despedido este lunes con un funeral estrictamente privado en el pueblo de Rivalta (norte) antes de ser sepultado en el panteón familiar.
El féretro llegó al pueblo lentamente a bordo de un coche y escoltado por seis personas en traje, mientras las campanas de la localidad tocaban a muerto, según muestran los medios locales.
Después se celebraron las exequias en la iglesia del pueblo de forma privada, solo ante unas cincuenta personas, entre su familia y algunos de sus allegados, tal y cómo había dispuesto en vida.
Lee también Milán despide a Giorgio Armani; con la muerte del "rey" de la moda llega "el fin de una época"
A las puertas de la iglesia se depositó una corona de flores blancas con una banda en la que podía leerse "con mucho afecto, sus empleados", mientras que las tiendas de sus marcas en Milán han permanecido cerradas en señal de luto.
Tras el funeral, oficiado por el párroco Giuseppe Busani, amigo del diseñador, el féretro fue trasladado a una funeraria del lugar para su cremación, de acuerdo a las mismas fuentes.
La urna con sus cenizas será después depositada en el panteón de su familia, en el que reposan sus padres, Maria y Ugo, y su hermano Sergio.
Lee también Milán decreta luto ciudadano por Giorgio Armani; La Scala dedicará su ballet inaugural al icónico diseñador
El maestro de la moda se había encargado hace unos años de restaurar este panteón en el pueblo de su infancia, ya que él nació en la cercana ciudad de Piacenza.
El funeral se celebró tras dos días de capilla ardiente por la que han pasado 16 mil personas a despedirle, en la ciudad desde la que extendió su imperio, Milán.
