Más Información

Muere el capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, señalado en caso de huachicol fiscal; reportan supuesto suicidio

Muere el capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, señalado en caso de huachicol fiscal; reportan supuesto suicidio

DEA presume operación contra el Cártel de Sinaloa; reporta 617 detenidos y toneladas de droga incautada en una semana

DEA presume operación contra el Cártel de Sinaloa; reporta 617 detenidos y toneladas de droga incautada en una semana

Catean inmueble de empresario en Tabasco; aseguran animales exóticos, vehículos, armas y hasta un helicóptero

Catean inmueble de empresario en Tabasco; aseguran animales exóticos, vehículos, armas y hasta un helicóptero

Moody’s mejora calificación de Pemex y coloca perspectiva en estable; reconoce compromiso del gobierno para apoyar a la petrolera

Moody’s mejora calificación de Pemex y coloca perspectiva en estable; reconoce compromiso del gobierno para apoyar a la petrolera

Congreso de Perú votará moción para declarar persona non grata a Sheinbaum; critican su apoyo a Pedro Castillo

Congreso de Perú votará moción para declarar persona non grata a Sheinbaum; critican su apoyo a Pedro Castillo

Tren en Atlacomulco embiste a autobús de pasajeros; reportan al menos 8 muertos y 45 lesionados

Tren en Atlacomulco embiste a autobús de pasajeros; reportan al menos 8 muertos y 45 lesionados

Sheinbaum reporta 23 mexicanos detenidos por redadas de Georgia y 19 en Alligator Alcatraz; garantiza recursos para consulados

Sheinbaum reporta 23 mexicanos detenidos por redadas de Georgia y 19 en Alligator Alcatraz; garantiza recursos para consulados

CIBanco e Intercam se diluyeron en julio; pierden activos y captación

CIBanco e Intercam se diluyeron en julio; pierden activos y captación

Neutralizan en Durango narcolaboratorios relacionados con "Los Mayos"; aseguran 21 toneladas de metanfetaminas

Neutralizan en Durango narcolaboratorios relacionados con "Los Mayos"; aseguran 21 toneladas de metanfetaminas

No sin mis perros; vecinas desalojadas de República de Cuba pernoctan en la calle por que hotel no acepta mascotas

No sin mis perros; vecinas desalojadas de República de Cuba pernoctan en la calle por que hotel no acepta mascotas

Entre protestas contra Adán Augusto, Andrea Chávez rinde informe de actividades en Chihuahua; “no a La Barredora”, reclaman

Entre protestas contra Adán Augusto, Andrea Chávez rinde informe de actividades en Chihuahua; “no a La Barredora”, reclaman

Marchan por cese de la violencia y restitución de la paz en Sinaloa; “Dios los acompaña”; obispo de Culiacán

Marchan por cese de la violencia y restitución de la paz en Sinaloa; “Dios los acompaña”; obispo de Culiacán

Roma. El diseñador italiano , fallecido el pasado jueves con 91 años, fue despedido este lunes con un funeral estrictamente privado en el pueblo de Rivalta (norte) antes de ser sepultado en el panteón familiar.

El féretro llegó al pueblo lentamente a bordo de un coche y escoltado por seis personas en traje, mientras las campanas de la localidad tocaban a , según muestran los medios locales.

Después se celebraron las exequias en la iglesia del pueblo de forma privada, solo ante unas cincuenta personas, entre su familia y algunos de sus allegados, tal y cómo había dispuesto en vida.

Lee también

A las puertas de la iglesia se depositó una corona de flores blancas con una banda en la que podía leerse "con mucho afecto, sus empleados", mientras que las tiendas de sus marcas en Milán han permanecido cerradas en señal de luto.

Tras el funeral, oficiado por el párroco Giuseppe Busani, amigo del diseñador, el féretro fue trasladado a una funeraria del lugar para su cremación, de acuerdo a las mismas fuentes.

La gente rinde homenaje al diseñador de moda Giorgio Armani, quien yace en el Armani/Teatro en Milán, en el norte de Italia. (08/09/25) Foto: AP
La gente rinde homenaje al diseñador de moda Giorgio Armani, quien yace en el Armani/Teatro en Milán, en el norte de Italia. (08/09/25) Foto: AP

La urna con sus cenizas será después depositada en el panteón de su familia, en el que reposan sus padres, Maria y Ugo, y su hermano Sergio.

Lee también

El maestro de la moda se había encargado hace unos años de restaurar este panteón en el pueblo de su infancia, ya que él nació en la cercana ciudad de Piacenza.

El funeral se celebró tras dos días de capilla ardiente por la que han pasado 16 mil personas a despedirle, en la ciudad desde la que extendió su imperio, Milán.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Jornada laboral de 40 horas en México: Proponen pago extra por trabajar en sábado. ¿De cuánto es el monto? Foto: Adobe

Menos horas y más dinero: la jornada laboral de 40 horas incluiría pago extra para quienes trabajen en sábado

Beca Rita Cetina 2025 estos son los 5 pasos para recibir $1,900 pesos por 30 meses. Foto: Beca Rita Cetina / Canva

Beca Rita Cetina 2025: estos son los 5 pasos para recibir $1,900 pesos por 30 meses

Estados Unidos. Foto: iStock

¿Tramitas tu visa americana en 2025? Este es el consulado donde TARDAS MÁS tiempo

Ganado de ovejas. Foto: Pixabay

Buscan pastor de ganado en rancho de Estados Unidos: Dan vivienda, comida y salario de $2,058 dólares

Visa americana. iStock

Embajada publica 5 preguntas para saber si puedes renovar la visa americana SIN ENTREVISTA