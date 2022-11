Desaparece mexicana en Perú; sospechan de su pareja y temen asesinato

La mexicana Blanca Olivia Arellano Gutiérrez, de 51 años, desapareció el 7 de noviembre en Perú y sus familiares sospechan que su pareja sentimental tuvo algo que ver con su desaparición.

De acuerdo con el diario peruano El Comercio, la mexicana llegó a Perú el 27 de julio para encontrarse con su novio, Juan Pablo Jesús Villafuerte, estudiante de medicina de la ciudad peruana de Huacho.

Desde entonces, habría vivido con él. Sin embargo, el pasado 7 de noviembre, la familia de Blanca Olivia no tuvo más noticias de ella, quien no ha posteado nada en sus redes sociales.

Al parecer, la mexicana habría dejado a su pareja para regresar a México. En la captura de pantalla de un chat difundido por Karla Arellano, quien se identifica como sobrina de Blanca Olivia, él asegura que se habrían separado “por mutuo acuerdo”. Según dijo, “no podía darle lo que ella quería y bueno, en pocas palabras se aburrió de mí. Se fue para Lima a buscar boleto para México, ahí terminó mi función”. También dijo desconocer su paradero.



En otros chats, en cambio, él aseguró que no era novio de la mexicana, a la que describió como una “indigente sin lugar donde vivir” a la que él ayudó.



Karla Arellano externó en Twitter sus sospechas sobre Juan Pablo. “Es el único contacto que se tiene y es la última persona en ver a mi tía Blanca con vida; hasta el momento no ha querido cooperar con información que pueda facilitar su búsqueda”.

Sobre el señalamiento de que su tía era una indigente con un “mal estado de salud mental” que confundió las cosas, según lo que dijo Juan Pablo, la sobrina aseguró: “Mi tía no era ninguna indigente Juan P, mi tía confió en ti y tenía una relación sentimental contigo. Se fue para conocerte y ahora no la encontramos, tú simplemente no quieres ayudar al proceso de búsqueda”.



Hemos trabajado arduamente con La Fiscalía la cuál sigue deliberando y movilizándose para agilizar las investigaciones, desde el día de ayer hemos recibido apoyo de ambos países y sus instancias. #NosFaltaBlanca — Karla Arellano (@itskararellano) November 13, 2022

La Embajada de México en Perú dijo haber tomado cartas en el asunto desde que la familia de la mexicana se comunicó con ellos, el pasado día 11 de noviembre. Dijo que las autoridades peruanas se están haciendo cargo del caso, y serán las encargadas de informar los avances. “La embajada proporcionará la ayuda necesaria a los familiares” de la mexicana desaparecida, aseveró, a la vez que agradeció “la pronta respuesta, colaboración y eficiencia” de las autoridades mexicanas.



¿Descuartizada?

El pasado 10 de noviembre, en la playa de Chorrillos, en Huacho, pescadores de la zona encontraron los restos de una mujer descuartizada.

Un anillo en el dedo anular encontrado entre los restos de la víctima coincide con el que usaba Blanca Olivia, por lo que su familia teme lo peor.

El anillo se parece mucho a uno que la mexicana muestra en fotografías subidas a Facebook. Las autoridades intentan averiguar si el cuerpo corresponde al de Blanca Olivia.



El anillo que encontraron en el cuerpo de la mujer descuartizada coincide con el anillo de Blanca Arellano, la mexicana desaparecida. Ojalá lo puedan hacer saber a la Fiscalía en Perú. pic.twitter.com/sG60RsVQPa — Denisse SUSTRATEGIES (@DenisseSFinance) November 13, 2022

