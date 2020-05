Demócratas investigan despido del inspector general del Departamento de Estado de EU

Washington.- Los demócratas exigieron el sábado que la Casa Blanca entregue todos los registros relacionados con el último despido hecho por el presidente Donald Trump de un inspector general, esta vez en el Departamento de Estado, y sugirieron que el secretario de Estado Mike Pompeo fue el responsable, de lo que "puede ser un acto ilegal de represalia".

"Nos oponemos inalterablemente al despido motivado políticamente de los inspectores generales y al destripamiento por parte del presidente de estas posiciones críticas", escribió el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Eliot Engel, y el máximo demócrata en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Menéndez, en una carta a la administración anunciando su investigación.

Trump anunció el viernes por la noche que despediría al inspector general, Steve Linick, una persona designada por el gobierno del expresidente Barack Obama, cuya oficina criticaba lo que consideraba un sesgo político en la administración del Departamento de Estado. La destitución fue una medida más del presidente contra los vigilantes independientes de la rama ejecutiva que han encontrado fallas en su administración.

El representante de Nueva York, Eliot Engel, y el senador de Nueva Jersey, Bob Menéndez, enviaron cartas a la Casa Blanca, al Departamento de Estado y a la oficina del inspector general solicitando que los funcionarios de la administración conserven todos los registros relacionados con el despido de Linick y los entreguen a los comités el próximo viernes. Prometieron "profundizar en este asunto" y dijeron que buscarían entrevistar a funcionarios de la Casa Blanca. Dijeron que "confían en que la Casa Blanca cooperará plenamente con nuestra investigación".

Un alto funcionario del departamento dijo que Trump retiró a Linick de su trabajo el viernes, pero no dio ninguna razón para la acción. En una carta al Congreso, Trump dijo que Linick, quien había ocupado el puesto desde 2013, ya no tenía su plena confianza y que su expulsión entraría en vigencia en 30 días. Trump no mencionó a Linick por su nombre en su carta.

Engel sugirió que Linick fue despedido en parte en represalia por abrir una investigación no especificada sobre Pompeo.

Engel no ofreció detalles. Dos asistentes del Congreso dijeron que involucraba acusaciones de que Pompeo pudo haber tratado al personal de manera inapropiada. La oficina de Linick ha emitido varios informes críticos sobre el manejo del departamento de asuntos de personal durante la administración Trump, incluida la acusación de algunos políticos de tomar represalias contra los funcionarios de carrera.

Engel y Menéndez dijeron que "entendieron" que Pompeo recomendó que despidieran a Linick porque el perro guardián estaba investigando "irregularidades" por parte del funcionario del gabinete. No dieron detalles, pero dijeron que esa medida "puede ser un acto ilegal de represalia".

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata de California, dijo que Linick fue "castigado por cumplir honorablemente su deber de proteger la Constitución y nuestra seguridad nacional". Ella dijo que Trump "debe cesar su patrón de represalias contra los servidores públicos que están trabajando para mantener a los estadounidenses a salvo, particularmente durante este tiempo de emergencia global".

Linick, cuya oficina también estuvo en desacuerdo con el uso de un servidor privado de correo electrónico por parte de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton mientras desempeñaba el cargo de máxima diplomática de Estados Unidos, tuvo un papel menor en la investigación de juicio político de Ucrania sobre Trump.

En octubre, Linick entregó los documentos a los investigadores de la Cámara que había recibido del Consejero del Departamento de Estado T. Ulrich Brechbuhl, un asociado cercano de Pompeo, que contenía información de teorías de conspiración desacreditadas sobre el papel de Ucrania en las elecciones de 2016.

Linick será reemplazado por Stephen Akard, un ex funcionario de carrera del servicio exterior que tiene estrechos vínculos con el vicepresidente Mike Pence, dijo el funcionario, que no estaba autorizado para discutir el asunto públicamente y habló bajo condición de anonimato. Akard actualmente dirige la Oficina de Misiones Extranjeras del departamento. Había sido nominado para ser el director general del servicio exterior, pero se retiró después de las objeciones que no tenía la suficiente experiencia.