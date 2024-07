América Latina tiene mucho en juego en las elecciones presidenciales de Venezuela de este 28 de julio: por un lado, el flujo de personas que salen del país por las condiciones políticas, sociales y económicas, ejercen presión sobre las naciones que los reciben; por el otro, bandas criminales, principalmente El Tren de Aragua, han extendido sus redes a Chile, Colombia, Perú y México, convirtiéndose en un nuevo frente de crisis.

El tema fue desmenuzado en el foro Elecciones en Venezuela 2024: ¿Qué está en juego para América Latina?, organizado por los medios del Grupo de Diarios América (GDA), con la participación de Guadalupe Galván, editora de la sección Mundo del diario EL UNIVERSAL de México; Stephany Echavarría, editora internacional del diario El Tiempo de Colombia; Francisco Sanz, editor internacional del diario El Comercio de Perú; y Carolina Álvarez Peñafiel, editora de la sección Internacional de El Mercurio de Chile, el abogado venezolano y experto en geopolítica y diplomacia Mariano de Alba y la corresponsal de El Tiempo en Caracas, Ana Rodríguez Brazón.

Los participantes concluyeron que el elemento clave del que está pendiente la región es si el gobierno de Nicolás Maduro aceptará los resultados, aunque le sean desfavorables, considerando que las encuestas marcan como favorito al candidato Edmundo González Urrutia, candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la alianza que concentra a la mayoría de grupos de la oposición.

Rodríguez Brazón señaló que en las calles de Caracas prevalece “la incertidumbre. La gente no sabe qué va a suceder”. Destaca que, a decir de las encuestas, el chavismo, representado por Maduro, “no tiene votos suficientes para ganar”, pero la gran duda es si el régimen reconocería una eventual derrota.

Para De Alba, en el chavismo existe descontento y entre los venezolanos, la noción de que “la situación no es buena, ni tiene perspectivas de mejorar”. La líder opositora María Corina Machado, quien no pudo participar en las elecciones al estar inhabilitada, “capitaliza la pérdida de confianza de la ciudad sobre el liderazgo”, y tiene la ventaja de ser la única persona cuya reputación no está dañada. “Ella aglutina el deseo de cambio” y de ahí que su apoyo a González sea clave.

El propio exdiplomático, consideró De Alba, es un activo que ha logrado generar una “cierta cohesión” en la oposición.

La crisis venezolana ha derivado en que más de 7 millones de personas hayan salido del país. La mayoría, asentados en Colombia, en Chile y en Perú.

Álvarez destacó que aunque en Chile viven, oficialmente, 500 mil venezolanos, sólo 2 mil 700, o menos, podrán votar. Sanz señala una situación similar en Perú, con entre 1.3 y 1.5 millones de venezolanos residiendo, pero sólo 660 que podrán votar. En México se calcula que viven unos 113 mil venezolanos, pero la cifra de votantes será mínima.

¿La razón? Las trabas que impuso el gobierno venezolano a la votación, incluyendo el costo del pasaporte, requisito indispensable para poder sufragar.

Las elecciones pueden definir, coincidieron los participantes, si se verá un incremento de migrantes venezolanos en los próximos meses, en caso de que gane Maduro o que la situación se inestabilice en el país. EL UNIVERSAL señaló que a este factor se suma la incertidumbre sobre las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, con la posibilidad de un regreso de Donald Trump al poder, lo que puede generar flujos masivos de migrantes por el temor que su gobierno les cierre las puertas.

El segundo elemento destacado en el foro es el de las bandas criminales venezolanas que han desatado violencia y criminalidad en los tres países. EL UNIVERSAL habló de cómo las autoridades de Chihuahua han reconocido la presencia de gente de El Tren de Aragua que se ha involucrado en el tráfico de personas en la frontera norte mexicana, en alianza con grupos criminales mexicanos.

Álvarez explicó que en Chile El Tren de Aragua, que tiene presencia en el país desde hace dos años, está detrás de actos violentos como el asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda. Sin embargo, no existe colaboración por parte del gobierno venezolano, lo que ha complicado los avances de la investigación.

En Perú, indicó Sanz, no sólo es El Tren de Aragua, sino grupúsculos derivados de esa banda criminal, como Los Gallegos, dedicados a los sicariatos, la extorsión y el narcotráfico.

El gran temor regional, explicaron los participantes, es que la violencia se extienda hasta ser incontrolable.

EL UNIVERSAL, El Mercurio, El Tiempo y El Comercio coincidieron en que el interés principal, en este momento, es la reacción del chavismo a la elección; en si habrá continuismo, una transición ordenada o caos. De ello dependerá, opinaron, la reacción de los gobiernos regionales, aunque existe ya una presión, desde gobiernos de izquierda como el de Brasil, y el mismo Chile, para que se respeten los resultados y el perdedor los reconozca.