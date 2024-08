Não me surpreende.



O Daniel Ortega é uma mera sombra do Sandinista que liderou a derrubada de Somoza.

Não engana mais ninguém. Sua última "proeza" foi mandar prender 12 sacerdotes católicos.



Adepto do familismo exacerbado colocou sua esposa Rosario Murillo como vice-presidenta.… pic.twitter.com/Tu4wwHctIh