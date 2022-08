Critican a primera ministra de Finlandia tras filtrarse video de ella en fiesta

La primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, fue criticada luego de que se conociera un nuevo video en el que aparece bailando en una fiesta privada, que compartió junto a un grupo de reconocidas figuras públicas de ese país.

La política de 36 años fue criticada en diciembre del año pasado tras haber concurrido a una discoteca cuando era caso de contacto de Covid-19. Luego se disculpó por ello. Ahora, sin cuarentenas de por medio, se la puede ver a los besos y abrazos, disfrutando de la reunión .

Sin embargo, esta conducta recibió duras críticas por parte de algunos usuarios en redes sociales. Uno de ellos fue el presentador del programa de entrevistas deportivas Aleksi Valavuori, quien compartió el video en su cuenta de Twitter y escribió: “Esta es la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin. Algunos han dicho que es genial... tal vez entre otros adolescentes. ¿Pero un líder responsable para un país en crisis? Ella es, con mucho, la PM más incompetente que hemos tenido. No sabe nada. Por favor tome su chaqueta de cuero y renuncie. Gracias.”

Finland’s Prime Minister @MarinSanna is in the headlines after a video of her partying was leaked today.

She has previously been criticized for attending too many music festivals & spending too much on partying instead of ruling.

The critics say it’s not fitting for a PM. pic.twitter.com/FbOhdTeEGw

— Visegrád 24 (@visegrad24) August 17, 2022