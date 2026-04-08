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Tegucigalpa. Una corte de apelaciones de anuló el miércoles la condena a 45 años de cárcel por narcotráfico impuesta en 2024 contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, a quien Donald Trump indultó en noviembre pasado, anunció su familia.

Hernández, quien gobernó Honduras de 2014 a 2022, fue perdonado por Trump en medio de la fuerte presión que ejercía para que , copartidario del exmandatario, fuera elegido presidente en los comicios de noviembre pasado.

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La corte "ha anulado la condena y sentencia, y ordena al juez Kevin Castel eliminar la actuación (...). Se elimina por completo la condena, los cargos injustamente presentados han sido desestimados. No existen más", declaró a la prensa en Tegucigalpa Ana García, esposa del exgobernante.

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