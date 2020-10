Este sábado, la oficina de prensa de la Casa Blanca difundió imágenes del presidente estadounidense Donald Trump trabajando desde el hospital Walter Reed, a donde fue trasladado el viernes luego de que dio positivo a coronavirus.

El presidente Trump dijo en la tarde estar "mucho mejor" y que pronto volverá a la campaña electoral, pero su médico señaló que aún no está fuera de peligro, incluso cuando se declaró "cautelosamente optimista".

"Llegué aquí, no me sentía bien. Me siento mucho mejor ahora", dijo Trump desde el hospital militar Walter Reed, en la periferia de Washington.

También lee: No me sentía bien, pero ya estoy mucho mejor, dice Trump desde el hospital

Después su médico Sean Conley dijo que el presidente "aun no está fuera de peligro" pero dijo ser "cautelosamente optimista".

"El presidente Trump continúa evolucionando bien, habiendo logrado un sustancial progreso desde el diagnóstico", dijo Conley en una nota. "Aunque aún no está fuera de peligro, el equipo sigue siendo cautelosamente optimista", añadió.

El informe, en gran parte optimista de Trump, se produjo después de que una fuente al tanto de la salud del presidente, más tarde identificada como el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, difundiera una evaluación mucho más alarmante.

También lee: Equipo médico y la Casa Blanca discrepan sobre la salud de Donald Trump

"Los signos vitales del presidente durante las últimas 24 horas fueron muy preocupantes y las próximas 48 horas serán críticas", dijo Meadows. "Todavía no estamos en un camino claro hacia una recuperación completa", agregó.

La Casa Blanca no ha hecho comentarios oficialmente, y Meadows había pedido hablar extraoficialmente antes de que su nombre fuera citado como fuente por el New York Times y otros medios estadounidenses.

maf/ed