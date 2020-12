Toronto.- Las autoridades canadienses han autorizado el uso de la vacuna de Moderna contra el Covid-19, el segundo inyectable contra la enfermedad aprobado por Canadá, lo que permitirá la llegada al país en los próximos días de 168 ml dosis.

El Ministerio de Sanidad de Canadá señaló en un comunicado que, "tras una revisión profunda e independiente de las pruebas, se ha determinado que la vacuna de Moderna cumple los exigentes requisitos del departamento sobre seguridad, eficacia y calidad".

En Twitter, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y la titular de Sanidad, Patty Hajdu, aplaudieron la autorización.

Hadju alabó las "excelentes noticias para todos los canadienses", pero advirtió de que queda "un largo camino por delante" y que hay que mantener las medidas de salud pública.



Trudeau también pidió en Twitter permanecer alerta: "no podemos bajar la guardia todavía, necesitamos seguir las guías de las autoridades sanitarias".



This just in: @GovCanHealth has approved Moderna’s COVID-19 vaccine for use in Canada. We can’t let our guards down yet, though - we need to keep following public health guidelines and using the #COVIDAlert app. Click here to download it now: https://t.co/zJXF3jGz69 https://t.co/845nyKAH5b

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) December 23, 2020