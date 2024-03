Bogotá.- El Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo de Colombia, anuló este viernes el nombramiento de Andrés Camilo Hernández como cónsul en Ciudad de México, cargo en el que estaba desde febrero del año pasado.

Así lo definió el alto tribunal al considerar que, por ley, si hay funcionarios de carrera diplomática habilitados para ocupar el cargo, debían ser designados antes que Hernández, que fue jefe de prensa del presidente Gustavo Petro durante más de seis años, desde antes de llegar al poder.

"Todos los nombramientos que hice en la embajada de México fueron demandados y los jueces fallaron en mi contra. Los funcionarios que nombré lograron la liberación de decenas de colombianos retenidos por bandas en México y salvaron la vida de decenas de mujeres que eran conducidas a la esclavitud sexual", expresó el presidente en la red social X.

Esto en referencia a que en noviembre pasado el Tribunal Administrativo de Cundinamarca también declaró nulo el nombramiento de Álvaro Moisés Ninco como embajador de Colombia en México, cargo que asumió en febrero del año pasado.

En la sentencia, de primera instancia y por tanto apelable, el tribunal resolvió declarar la nulidad del nombramiento de Ninco porque "la administración desconoció el término de publicación de las hojas de vida de los aspirantes a ocupar un cargo de libre nombramiento y remoción", así como las observaciones de la ciudadanía sobre la hoja de vida del embajador.

"El único funcionario de alto nivel no demandado y que permanecerá en su cargo es el que nombró (el antecesor de Petro en la Presidencia, Iván) Duque", añadió hoy el mandatario.

Tras ser anulado su nombramiento, Hernández manifestó que respeta y acata la decisión.

"En (sic) lo largo de mi vida me he caracterizado por el respeto, el acatamiento de la ley y la Constitución, pero sobre todo por tener en todas y cada una de mis actuaciones la lealtad, la humildad y la humanidad que me enseñó mi abuelo", expresó Hernández en un video publicado en X.

