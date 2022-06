Congresista demócrata presenta iniciativa para tener impuesto de 1000% a armas de asalto

El congresista demócrata Don Beyer presentó una iniciativa para que en Estados Unidos se tenga "un impuesto especial de 1000% al fabricante, importador o productor de armas de asalto y cargadores de alta capacidad".

El congresista, indicó en Twitter que la iniciativa del impuesto "está diseñada para eludir el obstruccionismo y ganar la aprobación del Senado con 50 votos".

Se mencionó que "el proyecto de ley contiene una exención para las entidades gubernamentales federales, estatales y locales, por lo que las fuerzas armadas y las fuerzas del orden no se verían afectadas".

"El proyecto de ley está diseñado para incluirse en la legislación de reconciliación presupuestaria y resistir los desafíos bajo la Regla Byrd, creando un camino para aprobar una nueva restricción sobre las armas de asalto con una mayoría simple en el Senado", indicó.

NEW: Introducing the Assault Weapon Excise Act.

My bill would impose a 1000% excise tax on the manufacturer, importer, or producer of assault weapons and high capacity magazines. It's designed to bypass the filibuster and win Senate passage with 50 votes.https://t.co/7K813ULBKn pic.twitter.com/gfXTkMIiRg

— Rep. Don Beyer (@RepDonBeyer) June 14, 2022