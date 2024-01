Washington.- Peter Navarro, exasesor del expresidente Donald Trump, condenado por desacato al Congreso por negarse a cooperar con una investigación del Congreso sobre el ataque al Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero de 2021, fue sentenciado este jueves a cuatro meses tras las rejas.

Es el segundo asesor de Trump condenado por cargos de desacato al Congreso, después del exasesor de la Casa Blanca Steve Bannon, quien también recibió una sentencia de cuatro meses pero está libre a la espera de una apelación.

Navarro fue declarado culpable de desafiar una citación de documentos y una deposición del comité del 6 de enero de la Cámara de Representantes. Sirvió como asesor comercial de la Casa Blanca bajo el entonces presidente Donald Trump y más tarde promovió las afirmaciones infundadas del republicano sobre el fraude electoral masivo en las elecciones de 2020 que perdió ante el demócrata Joe Biden.

Navarro dijo que apelará el veredicto. Alega que no podía cooperar con el comité porque Trump había invocado el privilegio ejecutivo. Sin embargo, un juez le impidió presentar ese argumento en el juicio, al considerar que no había demostrado que Trump lo hubiera invocado realmente.

Navarro dijo el jueves ante el tribunal, antes de su sentencia, que la comisión de la Cámara de Representantes que investigaba el atentado del 6 de enero le había hecho creer que aceptaba su invocación del privilegio ejecutivo. "Nadie en mi posición debería verse en un conflicto entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo", dijo al juez.

El juez dijo a Navarro que era una "desfachatez" por su parte afirmar que aceptaba la responsabilidad de sus actos al tiempo que sugería que su procesamiento estaba motivado políticamente. "Usted no es una víctima. Usted no es objeto de una persecución política", dijo el juez. Son circunstancias que usted mismo se ha buscado".

"No sabía qué hacer, señor"

Los abogados de Navarro le habían aconsejado que no se dirigiera al juez, pero él dijo que quería hablar después de oír al juez expresar su decepción hacia él. Respondiendo a una pregunta sobre por qué no buscó inicialmente el consejo de un abogado, dijo al juez: "No sabía qué hacer, señor".

El juez decidió permitir que la defensa de Navarro presente un escrito sobre la cuestión de permitirle seguir en libertad a la espera de la apelación.

Los fiscales del Departamento de Justicia dijeron que Navarro trató de "esconderse detrás de las alegaciones de privilegio" incluso antes de saber lo que quería el comité, mostrando un "desdén" por el comité que debería justificar una sentencia más larga. Los fiscales habían pedido a un juez que le condenara a seis meses entre rejas y le impusiera una multa de 200 mil dólares.

Los abogados defensores dijeron que Trump sí reclamó el privilegio ejecutivo, poniendo a Navarro en una "posición insostenible", y pidieron una sentencia de libertad condicional y una multa de 100 dólares.

Bannon, que también alegó el privilegio ejecutivo, fue condenado por dos cargos.

La sentencia de Navarro se produce después de que un juez rechazara su petición de un nuevo juicio. Sus abogados habían argumentado que los miembros del jurado podrían haber sido influenciados indebidamente por manifestantes políticos fuera del tribunal cuando se tomaron un descanso de las deliberaciones. Poco después de la pausa, los miembros del jurado declararon a Navarro culpable de dos delitos menores de desacato al Congreso.

