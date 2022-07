Cierran playa de Iowa por ameba "comecerebros"; dejó en terapia intensiva a un nadador

La infección de un nadador por posible contacto con una ameba ha encendido las alertas en Iowa. El Departamento de Salud Pública emitió una advertencia para los visitantes mientras se desarrollan las investigaciones pertinentes en coordinación con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y avisó que la playa permanecerá cerrada.

De acuerdo con la información, tras nadar en la playa del Parque Estatal Lake of Three Fires, un hombre originario de Missouri se enfrenta a una infección altamente mortal causada por Naegleria fowleri, definida como “una ameba unicelular microscópica de vida libre que puede causar una rara infección del cerebro potencialmente mortal llamada meningoencefalitis amebiana primaria”. El Departamento de Recursos Naturales, junto a otras dependencias locales, determinará si en la playa hay presencia de esta ameba que encuentra condiciones propicias en “agua dulce tibia, como lagos, ríos y estanques” e informará los resultados.

¿Qué es la meningoencefalitis amebiana primaria, conocida como PAM por sus siglas en inglés? Según los CDC, se trata de una infección que provoca la destrucción de los tejidos cerebrales, desencadena una inflamación en el cerebro y posteriormente la muerte. La ameba puede ingresar al cuerpo a través de la nariz mientras la persona está nadando en agua contaminada, subir al cerebro y, en ese caso, desarrollar síntomas de infección como dolor de cabeza severo, fiebre, náuseas, vómitos y rigidez en la nuca; pero no hay forma de contagio de persona a persona y tampoco en caso de beber el agua. Los CDC aconsejan prestar atención a los síntomas y, de presentarlos, buscar asesoría médica de inmediato.

El Departamento de Salud aclara que aunque esta infección no es común, desde 1962 solo se han registrado 154 casos, el 97% de las personas no sobreviven porque no existe un tratamiento certificado para combatirla. Los medios locales informan que la persona que presentó la infección en Iowa se mantiene en terapia intensiva desde su ingreso al hospital.

¿Existe forma de prevenir el ingreso de la ameba al cuerpo? Las autoridades sanitarias advierten que no hay casos suficientes como para confirmar patrones de prevención, sin embargo, aconsejan limitar el acceso de agua a la nariz usando pinzas nasales o simplemente manteniendo la cabeza fuera del agua, además de evitar las actividades acuáticas en ríos y lagos cuando el agua puede alcanzar temperaturas más altas, como sucede en el verano entre junio, julio y agosto. Lamentablemente, también aclaran que “la Naegleria fowleri está en el ambiente y no podemos deshacernos de ella”.

En septiembre de 2021, un niño de siete años falleció por la infección de la ameba comecerebros en los Estados Unidos después de nadar en un lago de California, cerca de su casa. El menor presentó dolores de cabeza intensos, por lo que fue internado, requirió respiración artificial y falleció tras cinco días porque la infección avanzó rápidamente. En ese entonces, la familia se comprometió a hacer que su caso tuviera difusión para prevenir más muertes ante el desconocimiento de los síntomas.

