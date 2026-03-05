Más Información

La Corte Interamericana de Derechos Humanos () declaró este jueves responsable a Perú por la esterilización forzada y muerte de una mujer campesina en 1997, informó el organismo.

Esta práctica formó parte de un programa de planificación familiar implementado por el fallecido expresidente durante los últimos cuatro años de su mandato, que terminó en dos mil después de una década en el poder marcada por graves violaciones de derechos humanos y escándalos de corrupción.

La Corte "declaró la responsabilidad internacional del Estado peruano por la esterilización forzada y posterior muerte de Cecilia Edith Ramos Durand, ocurrida en 1997", indica la sentencia de la Corte IDH, con sede en San José.

Ramos Durand, quien falleció tras el procedimiento, habría recibido constantes visitas de profesionales de la salud con la finalidad de convencerla de someterse a una ligadura de trompas, según la denuncia presentada ante la justicia interamericana.

La mujer presentó complicaciones médicas durante la operación, por lo que fue trasladada a una clínica de la ciudad de Piura, donde fue internada en estado de coma.

El esposo de Ramos presentó entonces una denuncia contra el personal médico que participó en la cirugía, pero el caso fue archivado. Desde entonces, el proceso penal se ha reabierto y archivado, al menos, en dos oportunidades más.

desa

