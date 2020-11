Más casos globales de Covid-19 se reportaron en las últimas cuatro semanas que en los primeros seis meses de la pandemia, revelo hoy el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanomm Ghebreyesus.

La segunda ola de la pandemia en el hemisferio norte --mencionó Europa y Norteamérica-- ha llevado a que las unidades de cuidados intensivos estén llenas o empiecen a estarlo, dijo ante los Medios sobre la evolución del coronavirus en el mundo.

Los casos a nivel mundial ascendieron hoy a 56.3 millones, 333 mil más que en la jornada anterior.

Los fallecidos han llegado a los un millón 349 millones tras reportarse 5 mil 249 nuevos decesos en las últimas 24 horas.

América suma 24 millones de casos, seguida de Europa con 16 millones y el sur de Asia con 10.2 millones, siendo éstas las regiones más afectadas por la pandemia.

OMS se opone al uso del remdesivir

La OMS recomendó este viernes que los pacientes de Covid-19 hospitalizados no reciban tratamiento con remdesivir porque este medicamento antiviral no evita las muertes ni las formas graves de la enfermedad.

"El medicamento antiviral remdesivir no es aconsejable para los pacientes hospitalizados a causa del covid-19, sea cual sea la gravedad de su enfermedad, ya que actualmente no hay ninguna prueba que demuestre que mejora la supervivencia ni permita evitar la respiración asistida", dijo la Organización Mundial de la Salud (OMS) en un comunicado.

La recomendación se tomó después de la opinión de su grupo de expertos, cuyas conclusiones se publican en la revista médica BMJ.

Esos expertos destacan "la posibilidad de importantes efectos secundarios" de este medicamento, así como "su costo relativamente importante y sus implicaciones logísticas", ya que "debe administrarse por vía intravenosa".

Según ellos, todavía no es posible afirmar que el remdesivir no tiene ningún beneficio. Pero el hecho de que su eficacia no haya sido probada, combinado con sus desventajas (posibles efectos secundarios y costo), los lleva a no recomendarlo.

Sin embargo los expertos piden que se realicen más ensayos clínicos para ver si este medicamento no podría beneficiar a ciertas categorías de pacientes.

"Puede que haya algunas señales de que las personas menos enfermas o que se encuentran en una etapa más temprana de la enfermedad podrían ser un área a explorar", dijo uno de los responsables del panel de expertos, Bram Rochwerg, en una conferencia de prensa.

El remdesivir fue inicialmente desarrollado contra la fiebre hemorrágica del Ébola y es vendido por el laboratorio Gilead bajo el nombre comercial de Veklury.

El 3 de julio se convirtió en el primer medicamento contra el Covid-19 que recibió una autorización de venta condicional en el mercado europeo. Sin embargo, está generando más entusiasmo en América del Norte que en el Viejo Continente.

En Francia, la autoridad de salud consideró que su interés (o "servicio médico prestado") es "bajo".

Por su parte, la Agencia Europea del Medicamento indicó el 2 de octubre que iba a estudiar los informes según los cuales el medicamento provoca "problemas renales agudos".

