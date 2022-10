SEÚL, Corea del Sur.- Los miembros de la banda de K-pop BTS cumplirán su servicio militar obligatorio según la ley de Corea del Sur, según indicó el lunes su empresa representante. La noticia ponía fin a un debate sobre una posible exención por sus logros artísticos.

El miembro de mayor edad de la banda, Jin, retirará su petición para demorar su reclutamiento a final de mes y seguirá los pasos requeridos del proceso, indicó Big Hit Music. Los otros seis miembros también tienen previsto servir en el ejército, según el reporte de la empresa a las autoridades reguladoras financieras, descrito como información relacionada con su gestión que podría afectar a decisiones de inversión.

Big Hit emitió otro comunicado en Twitter en el que indicó que la empresa y los miembros del grupo están “deseando reunirse como grupo de nuevo en torno a 2025 tras su servicio”.

Lee también La impresionante noticia que BTS podría darle a sus fans en las próximas horas

No se dio más información sobre las fechas de su servicio militar. Los miembros de BTS actuaron juntos en Busan el fin de semana pasado para apoyar la candidatura de la ciudad para acoger una exposición internacional, pero parecía que sólo se habían programado actuaciones en solitario hasta 2025.

El anuncio llegó después de que Lee Ki Sik, comisario de la Administración de Personal Militar, dijera el mes pasado a los legisladores que sería “deseable” que los miembros de BTS completaran sus obligaciones militares para garantizar la imparcialidad en el servicio militar surcoreano.

La cuestión sobre si los miembros de BTS debían servir en el ejército había abierto un encendido debate en Corea del Sur, ya que Jin enfrentaba un posible reclutamiento a principios del año que viene tras cumplir 30 años en diciembre.

Lee también "Quiero comprar a BTS": Elon Musk revela ahora interés en el grupo de K-Pop

Según la ley surcoreana, la mayoría de los hombres con buen estado de salud deben completar entre 18 y 21 meses de servicio militar, aunque se han concedido exenciones a deportistas y artistas que sobresalen en competiciones internacionales asociadas al prestigio nacional.

Como el proceso interrumpe las carreras profesionales o estudios de los varones jóvenes en Corea del Sur, eludir las responsabilidades militares o la creación de excepciones es una cuestión muy sensible. Los sondeos de opinión de las últimas semanas mostraban que la opinión pública estaba dividida sobre si los miembros de BTS debían servir en el ejército.

[WEVERSE IN BUSAN]

부산 광안리와 애프터파티까지 킹탄소년단이 싹 다 불태웠죠?! (feat. 밤하늘까지 불태운 드론쇼)

From Gwangalli to After Party, everything is captivated by BTS, right? (feat. Drone show on the night sky)https://t.co/lerdRxiZVM

— BTS_official (@bts_bighit) October 16, 2022