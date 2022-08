Casado con ocho mujeres, el modelo brasileño conocido en internet como Arthur O Urso mandó pintar su casa luego de que aparecieren frases ofensivas este lunes, en Joao Pessoa, Brasil. El muro de la residencia recibió la frase “familia del diablo” acompañada de un pedido para que los nueve residentes abandonaran el lugar.

El mismo Arthur compartió la imagen en sus redes sociales. Explicó que hace unas semanas comenzó su proyecto para mejorar la casa. “Escogí Joao Pessoa por ser la ciudad donde nací. Todos los días despierto ansioso y feliz, impulsando por saber que estoy construyendo algo tan lindo”, dijo.

Sin embargo, agregó, “hoy fue un día triste”. Señaló que al abrir la puerta a los trabajadores, le informaron “que la pared de la mansión estaba pintada con spray! Averiguaré quién hizo esto y tomaré las medidas correspondientes. No estoy haciendo nada malo al construir un hogar para mí y para mis esposas. ¡Solo queremos vivir en paz! Consideramos justas todas las formas de amor”, escribió.



Urso ganó notoriedad tras la repercusión internacional de su matrimonio con ocho mujeres en São Paulo. El caso fue publicado en tabloides como “Daily Mail”.

Su historia llamó la atención porque quería aumentar su familia, en una decisión que tomó junto a su primera esposa, Luana Kazaki, en lo que Arthur describió como una “protesta contra la monogamia”. Lo que antes era una pareja convencional se convirtió, en el último año, en un grupo poliamoroso, formado por Arthur y nueve mujeres. Uno de ellos, sin embargo, decidió divorciarse poco después.

“Ella quería tenerme todo para ella”, dijo Arthur al diario británico “The Daily Star”. “No tenía sentido, tenemos que compartir. Me entristeció mucho la separación y me sorprendió aún más su disculpa. Dijo que echaba de menos una relación monógama. Mis otras esposas sintieron que su actitud era incorrecta y que aceptó el matrimonio por aventura y no por sentimientos reales. Sé que perdí una esposa, pero no voy a reemplazarla ahora”, declaró.

A pesar de no querer reemplazar a la mujer de la que se divorció, Arthur sueña con casarse con dos mujeres más en el futuro, además de tener un hijo con cada una.

“Solo tengo una hija, pero quiero tener (un hijo) con cada una de mis esposas. El amor que siento por cada uno de ellos es el mismo. Creo que sería injusto tener hijos con solo una o dos de ellas”, expresó.

agv