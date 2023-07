El secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró que "sería importante ver si China no cooperará con nosotros y otros países, y de hecho desempeñará un papel de liderazgo en el tratamiento del fentanilo, porque los precursores químicos que ahora mismo se destinan a la fabricación ilícita de fentanilo en México terminan en Estados Unidos".

Remarcó: "Queremos trabajar en cooperación con ellos. Nos gustaría tener una asociación con China y muchos otros países para lidiar con esto. Si no estamos comprometidos con ellos, eso no va a suceder".

Sobre el fentanilo, el secretario estadounidense de Estado indicó: "hemos asumido la responsabilidad, no sólo del trabajo que estamos haciendo en casa para tratar de reducir la demanda, aumentar el tratamiento, la atención; no sólo el trabajo que estamos haciendo en nuestra frontera para asegurarnos de que las drogas que ingresan, los opioides sintéticos que ingresan, 95% de los cuales ingresan a través de puntos de entrada legales, y tenemos tecnología para ayudar a detectar eso; no solo en el trabajo que estamos haciendo bilateralmente con México en la aplicación, en acabar con las empresas criminales".

Destacó que: "Ahora hemos globalizado esto. Armamos, el Departamento de Estado junto con otras agencias del gobierno, una coalición global para lidiar con los opioides sintéticos. Tuvimos nuestra primera reunión hace unas dos semanas. Casi 100 países se unieron a este esfuerzo, y organizaciones internacionales, para asegurarnos de que estamos cooperando, coordinando, actuando juntos en todo el mundo, particularmente para prevenir el desvío de precursores ilícitos, o en este caso, en muchos casos, precursores realmente lícitos; es decir, sustancias químicas legales que se desvían hacia la producción ilícita de opioides sintéticos, para asegurarse de que eso no suceda, para compartir las mejores prácticas".

Lamentó que "el asesino número uno de los estadounidenses de 18 a 49 años es el fentanilo".

Blinken estuvo en el Aspen Security Forum, moderado por el jefe de noticias de NBC en Washington y la corresponsal en jefe de asuntos exteriores Andrea Mitchell.

