Bielorrusia advierte que no atacará Ucrania "si no nos provocan"

Moscú.- El ministro de Defensa de Bielorrusia, Víctor Jrenin, aseguró este lunesque su país no tiene deseos de combatir ni con Ucrania ni con vecinos como Polonia o Lituania, siempre y cuando estos países no le provoquen.

"Nuestro consejo sigue siendo el mismo: no nos provoquen, no tenemos intención de combatir con ustedes. Ni con los lituanos, ni con los polacos ni, más aún, con los ucranianos. Si ustedes tampoco quieren y no dan pasos incorrectos, entonces, no habrá guerra", dijo Jrenin en un comunicado reproducido por la agencia BELTA.

Consideró desinformación las noticias sobre supuestos planes de Minsk de atacar a su país vecino, que le acusa de complicidad en la campaña militar rusa al cederle su territorio para la intervención armada.

Eso sí, Jrenin advirtió que Minsk la respuesta será "severa" e "instantánea" si "un solo metro de tierra bielorrusa es objeto de una agresión".

"La situación no es tan tensa para entrar en pánico. Las Fuerzas Armadas de Bielorrusia hacen todo lo posible para garantizar su seguridad", señaló.

Esta mañana, el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, advirtió contra una posible agresión de Kiev, al que acusó de planificar un ataque.

"Háganle saber al presidente de Ucrania y a otros dementes que el puente de Crimea les parecerá un regalito si mancillan con sus manos sucias tan solo un palmo de nuestro territorio", afirmó el mandatario en una reunión con militares dedicada a temas de seguridad, citado por la agencia bielorrusa BELTA.

Aunque consideró un error para Ucrania abrir un segundo frente, "la dirección política y militar de la Alianza atlántica y de una serie de países europeos ya estudia abiertamente las variantes de una posible agresión en contra de nuestro país, incluyendo un ataque nuclear", afirmó.

Lukashenko recordó que la semana pasada, ante el agravamiento de la situación, acordó con el presidente ruso, Vladímir Putin, desplegar una agrupación militar compuesta por tropas de ambos países en el marco de la Unión Estatal Rusia-Bielorrusia.

La Unión Europea (UE) consideró este lunes "ridículo" que Bielorrusia acuse de Ucrania de estar planificando un ataque contra su territorio.

Peter Stano, portavoz del alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, subrayó que "Ucrania aquí es la víctima, no el agresor".

"Urgimos al régimen en Minsk que se abstenga de cualquier implicación de Bielorrusia en esta empresa brutal e ilegítima", subrayó, a la vez que le instó a "dejar inmediatamente de permitir que el territorio de Bielorrusia sirva de plataforma de lanzamiento de ataques aéreos, incluidos los muy recientes ataques con misiles y con drones contra Ucrania".

Lee también: En videos, así se vivió el bombardeo masivo de Rusia en Ucrania

agv