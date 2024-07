Washington.— El presidente estadounidense, Joe Biden, desafió las presiones de cada vez más demócratas para que se haga a un lado de la contienda electoral y anunció que retomaría la campaña la otra semana, a la vez que sus síntomas por el Covid-19 “han mejorado significativamente”, reportó su médico.

Se mencionaba que este fin de semana Biden podría retirarse de la carrera por su reelección ante la creciente presión de su Partido Demócrata, preocupado por su capacidad física y mental para gobernar un segundo mandato.

Pero Biden parece haberlo descartado por el momento. “Hay mucho en juego y la elección es clara. Juntos ganaremos”, escribió el presidente, de 81 años, en un comunicado desde su casa de la playa en Delaware (este), donde se ha autoaislado tras dar positivo por Covid-19.

Lee también: Biden enfrenta nueva ola de presión ante pedidos demócratas para abandonar la contienda

Pese a su pésimo desempeño en un debate contra Trump en junio que ha desmoralizado a sus filas, Biden sigue al timón. “La oscura visión de Donald Trump para el futuro no representa lo que somos como estadounidenses”, afirmó en el comunicado, sobre el discurso que el magnate de 78 años pronunció para cerrar la convención republicana días después de sobrevivir a un intento de asesinato.

“Volveré a la campaña la próxima semana para seguir exponiendo la amenaza” del programa de Trump, insistió. Añadió que “ganaremos”.

Al menos otros 13 congresistas demócratas de la Cámara de Representantes y un cuarto senador se unieron a la revuelta de su bando que le pide que deje el sitio a otro candidato. En total ya son 34, incluidos miembros de los grupos afroestadounidenses e hispanos que hasta ahora se habían mantenido al margen de la polémica. El último senador fue Sherrod Brown, de Ohio.

Su equipo de campaña reconoció una erosión en el apoyo, pero insistió en que el octogenario sigue siendo el mejor candidato. “Absolutamente el presidente está en esta carrera”, afirmó su jefa de campaña Jen O’Malley Dillon a la MSNBC.

La presión se disparó el jueves, cuando la prensa publicó que el expresidente Barack Obama, la exjefa de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi y los actuales líderes del partido en el Congreso expresaron su preocupación entre bastidores. El líder de la minoría demócrata en la Cámara Baja, Hakeem Jeffries, se mostró evasivo este viernes, diciendo que “es su decisión”, en declaraciones a la radio WNYC.

Lee también: Sustituir a Biden, una tarea riesgosa

NBC News asegura que algunos familiares de Biden han “discutido” cómo renunciar pero aún no han tomado una decisión.

Se trataría de un “plan cuidadosamente calculado” para dar cierta dignidad a lo que sería una decisión históricamente tardía, a menos de cuatro meses para los comicios.

Mientras, la rama normativa del Comité Nacional Demócrata se reunió de forma virtual donde el mensaje a los delegados fue, esencialmente: “Todo está avanzando según lo planeado”, reportó NBC News. Entre los que se unieron al llamado para que Biden deje la contienda están la representante Zoe Lofgren (California) y el senador Martin Heinrich (Nuevo México).

Lee también: Biden, bajo presión: nueva encuesta muestra que Kamala Harris tiene más apoyo que él entre los demócratas

Según CNN, el mandatario está “furioso” con Pelosi, además, “los asesores de la vicepresidenta Kamala Harris, dentro y fuera de la campaña, han expresado su descontento con Pelosi y sus comentarios sobre un proceso rápido para encontrar un nuevo candidato en caso de que Biden se haga a un lado”.

En este contexto, la vicepresidenta Kamala Harris realizó una llamada con el personal de campaña de Wisconsin, reportó CNN. Harris también tuvo una llamada con donantes en la que expresó su optimismo de que ganarán. Mientras, un sondeo de AP-NORC Center for Public Affairs Research reveló que alrededor de seis de cada 10 demócratas piensan que Harris haría buen trabajo en el máximo puesto. Alrededor de dos de cada 10 demócratas no lo creen así, y otros dos de cada 10 dicen que no saben lo suficiente para opinar.

Expresidente, por acabar guerra en Ucrania

Mientras, Trump habló con Volodimir Zelensky, mandatario de Ucrania, y le prometió “poner fin” a la guerra. Antes, los republicanos salieron de su convención unidos y emocionados por la candidatura de Trump. “Se siente como en 1980”, declaró un sonriente Ed Cox, presidente del Partido Republicano en Nueva York, en la alfombra roja para la convención de esta semana.

Alrededor de 7 de cada 10 republicanos opinan que Trump es más capaz de ganar las elecciones, según la encuesta de AP-NORC Center for Public Affairs Research.